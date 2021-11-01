Ученые МИСиС создали новый материал, способный выдержать 400-градусную температуру

Москва, 1 ноября. Группа российских исследователей создала недорогой сплав алюминия, который может выдержать температуру до 400°C, сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС».

В исследованиях ученые предложили структуру нового сплава на основе алюминия. Они также создали технологию для производства из полученного материала. Новый сплав выдерживает температуру на 150 градусов выше, чем ныне существующие аналоги.

Более того, производство полученного материала будет гораздо дешевле и проще. Уникальные физические свойства алюминиевого сплава смогут обеспечить его более эффективное использование в промышленности. В частности, снизить углеродный след нового железнодорожного транспорта и авиации.

«В наш сплав входят медь, марганец и цирконий, что дает уникальное сочетание электропроводности, прочности и термостойкости», — приводит слова старшего научного сотрудника НИТУ «МИСиС» Торгома Акопяна официальный сайт университета.

В работе также принимали участие ученые из МГТУ им. Г. И. Носова, Сибирского Федерального университета и Курчатовского института. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Alloys and Compounds.