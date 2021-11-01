Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 21:59
21:58
Общество
Представитель ВОЗ в России Вуйнович оценила эффективность нерабочих дней
21:57
Происшествия
Полиция начала проверку опубликовавшей обнаженные фото на фоне Кремля блогерши
21:52
Происшествия
Жители России осудили блогершу за обнаженную фотосессию на фоне Кремля
21:51
Общество
ВОЗ: людям с низким иммунитетом нужно ревакцинироваться от COVID-19 через полгода
21:46
Общество
Набережная Ялты ожила и наполнилась туристами после введения нерабочей недели
21:45
Шоу-бизнес
Самые эффектные наряды зарубежных знаменитостей на Хеллоуин-2021
21:45
Происшествия
Акт самосожжения в ИК Новочеркасска устроили осужденные по нескольким статьям
21:44
Общество
Психолог Наумова рассказала, как родителям сблизиться с детьми во время локдауна
21:43
Экономика
Экономисты рассказали, что не дает рублю упасть
21:43
Происшествия
Совершившие акт самосожжения заключенные колонии Новочеркасска отделались легкими ожогами
Все новости

Аслан Карацев не сумел выйти во второй круг «Мастерса» в Париже

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 20:42
Спорт
Аслан Карацев не сумел выйти во второй круг «Мастерса» в Париже
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Париж, 1 ноября. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл матч первого круга турнира серии «Мастерс» во Франции.

Аслан Карацев 1 ноября потерпел поражение от американца Себастьяна Корды в первом круге турнира в Париже. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 55 минут, завершилась со счетом 2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), пишет RT.

Карацев пять раз подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. В матче второго круга Корда сыграет с победителем встречи между хорватом Марином Чиличем и Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании.

Ранее Аслан Карацев улучшил свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Российский спортсмен, ставший победителем Кубка Кремля, поднялся на 16-е место.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Аслан Карацев не сумел выйти во второй круг «Мастерса» в Париже
париж теннис Карацев мастерс корда
Комментировать