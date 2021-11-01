Аслан Карацев не сумел выйти во второй круг «Мастерса» в Париже

Париж, 1 ноября. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл матч первого круга турнира серии «Мастерс» во Франции.

Аслан Карацев 1 ноября потерпел поражение от американца Себастьяна Корды в первом круге турнира в Париже. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 55 минут, завершилась со счетом 2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), пишет RT.

Карацев пять раз подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. В матче второго круга Корда сыграет с победителем встречи между хорватом Марином Чиличем и Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании.

Ранее Аслан Карацев улучшил свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Российский спортсмен, ставший победителем Кубка Кремля, поднялся на 16-е место.