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Сенатор Ковитиди призвала Киев не раскручивать «ветряные мельницы российской угрозы»
Армия
Сенатор Ковитиди призвала Киев не раскручивать «ветряные мельницы российской угрозы»
Фото из личного архива Ольги Ковитиди

Москва, 1 ноября. Киеву следует перестать шантажировать Россию и сконцентрироваться на решении внутренних проблем. Об этом заявил член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока — 2» и сокращение транзита российского газа через территорию Украины в Европу якобы увеличивает шансы полномасштабного вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Ковитиди призвала украинские власти перестать раскручивать «ветряные мельницы российской угрозы», а также заняться решением внутренних проблем, передает RT.

«Шантажировать Россию — тоже плохая затея, российского газа больше не станет. Разграбленные транзитные коммуникации ремонтировать нужно, экономикой тоже хотя бы периодически заниматься необходимо, ведь счастливее и богаче от такой непрофессиональной политики в области государственного управления украинцы не становятся», — отметила сенатор.

Ранее власти Германии заявили, что российский газопровод «Северный поток — 2» должен быть запущен в соответствии со всеми достигнутыми договоренностями. Кроме того, федеральное правительство Германии выступило против санкций, которые США ввели в отношении «СП-2». В связи с этим кабинет министров ФРГ провел переговоры с американскими коллегами.

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украина россия ковитиди нафтогаз северный поток - 2
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