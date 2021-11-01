Пользователи Twitter разделились на два лагеря после просмотра видео с засыпающим Байденом

Глазго, 1 ноября. Журналист The Washington Post Зак Браун опубликовал видеоролик с засыпающим на климатическом саммите в Глазго президентом США Джо Байденом. Кадры вызвали у подписчиков бурную реакцию.

Пользователи Twitter разделились на два лагеря после просмотра видео с президентом. Некоторые из них усомнились в дееспособности Байдена и признали, что хотели бы видеть на его месте другого политика. Однако о своих предпочтениях юзеры решили не распространяться.

«Вопрос должен быть задан. Годится ли он для этой работы? Он добился удивительных вещей и кажется таким добрым, но я бы хотел, чтобы вместо него был кто-то другой. Будем честными», — написал один из комментаторов.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

Другая часть подписчиков нашла оправдание американскому лидеру. По мнению юзеров, роль сыграли возраст Байдена и его усталость.

«Ему под 80. Самая ответственная работа в мире. Прикрыть на секунду глаза при таком графике вполне позволительно», — выразил мнение другой комментатор.

Ранее президент Соединенных Штатов подвергся критике из-за кортежа из 85 автомобилей. В таком сопровождении он прибыл на переговоры «Большой двадцатки» в Риме. Пользователи Сети назвали его лицемером. По их мнению, не стоило являться с такой «свитой» на встречу, посвященную проблемам из-за глобального потепления.