Ученые Фуданьского университета установили связь между обувью на каблуках и оргазмом

Москва, 1 ноября. Ученые из Фуданьского университета в Шанхае провели исследование, посвященное влиянию ношения обуви на каблуках и получению оргазма. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Andrology and Urology.

Китайские ученые опросили 1263 женщины. Девушки заполонили анкеты, посвященные вопросам дисфункции тазового дна (недержание мочи, пролапс органов, боли, проблемы с половой жизнью), и сообщили, какую обувь предпочитают носить. Ученые разделили респонденток на четыре группы в зависимости от того, какой размер каблука они предпочитают.

Как выяснилось, у женщин, которые отдают предпочтение обуви с каблуком 3-5 сантиметров, меньше проблем с органами малого таза, чем у остальных. Осложнение не возникало даже при длительном ношении обуви (более восьми часов). По словам ученых, каблук позволяет держать в тонусе мышцы тазового дна. А от этого зависит правильная работа внутренних органов и получение оргазма.

Сексологии ранее рассказали о влиянии гормональных изменениях на продолжительность секса. По мнению специалистов, идеальный половой акт длится 7-13 минут.