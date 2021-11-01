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Сбой в работе Ozon обвалил цены на товары
Экономика
Сбой в работе Ozon обвалил цены на товары
Prt Scr youtube.com  /  ozon

Москва, 1 ноября. Работа онлайн-магазина Ozon была нарушена в ночь на 1 ноября. Ее сбой привел к «снижению» цен на некоторые товары до 1 рубля. Об этом пишет «Российская газета».

По словам предпринимателя Александра Блохина, во время сбоя товары в его магазине стоили от 1 до 50 рублей. В этот период на точку поступило порядка 170 заказов по некорректным ценам.

«Мы остановили акцию, как только заметили сбой в проставлении скидок. К сожалению, товаров по указанной сниженной стоимости нет на складах, поэтому заказы были аннулированы», — прокомментировали ситуацию в компании.

Блохин отметил, что совершенные заказы были отменены, а стоимость уже отгруженных в рамках сервиса «Озон.Экспресс» товаров онлайн-площадка пообещала продавцам компенсировать. Сколько всего продавцов пострадало от сбоя не уточняется.

Недавно пользователи Сети из ряда стран столкнулись с неполадками в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Об этом сообщил портал Downdetector, который отслеживает сбои на различных сервисах.

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сбой товар озон OZON
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