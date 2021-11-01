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Студия Lionsgate Movies показала трейлер фильма «Падение Луны» с Холли Берри
Общество
Студия Lionsgate Movies показала трейлер фильма «Падение Луны» с Холли Берри
кадр из фильма «Падение Луны»

Москва, 1 ноября. Трейлер фильма «Падение Луны» стал доступен на YouTube. Ролик появился на официальной странице студии Lionsgate Movies.

Запись появилась в понедельник, и ее посмотрели меньше чем за сутки почти 100 тысяч пользователей. Трейлер «Падения Луны» длится чуть больше двух минут.

По сюжету неизвестная сила сбивает Луну с орбиты, и та с угрожающей силы движется в сторону Земли. План спасения человечества от неминуемой гибели знает только глава NASA. Однако не все с теплотой встречают его предложение. Только два человека готовы рискнуть вместе с главой космической корпорации и воплотить план по спасению Земли в жизнь. Вместе они отправляются в космос.

Режиссером фильма выступил Роланд Эммерих. Главные роли достались Холли Берри, Патрику Уилсону и Джону Брэдли. Премьера фильма запланирована на февраль 2022 года.

Накануне Netflix представил финальный трейлер анимационного сериала Arcane: League of Legends по мотивам событий вселенной. Картина выйдет в начале ноября.

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кино трейлер падение луны
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