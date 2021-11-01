«Вся надежда на доноров»: депутат Хубезов предложил увеличить расходы на заготовку крови

Председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов предложил предусмотреть в бюджете РФ на будущую трехлетку дополнительное финансирование заготовки, хранения и транспортировки донорской крови.

Хубезов обратился к заместителю председателя ГД Анне Кузнецовой и депутату Госдумы Дмитрию Вяткину.

«Партия «Единая Россия» участвовала в подготовке к первому чтению проекта бюджета на 2022–2024 годы. Консолидированные расходы бюджета на здравоохранение на 2022 год запланированы намного больше, чем в прошлом году. А расходы на здравоохранение в бюджете — это одна из ключевых статей», — заявил депутат.

В обращении он также подчеркнул, что все основные положения народной программы партии обеспечены финансированием, а именно: модернизация первичного звена, обновление парка скорой медицинской помощи, закупка передвижных медицинских комплексов, а также пилотный проект по повышению заработной платы медицинских работников.

«Несмотря на то, что бюджет решает все фундаментальные задачи, которые встают перед системой здравоохранения, в процессе работы над документом возник вопрос, который касается проблемы заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов», — обратил внимание Хубезов.

Федеральное агентство новостей /

По данным НМИЦ гематологии, в нашей стране донорами становятся лишь 1,7% населения. Такое низкое число доноров не позволяет покрыть нужды больниц, уверен депутат. Кроме крупных трагических событий (теракты, пожары), существует постоянная потребность современной медицины в компонентах и препаратах донорской крови: при родоразрешении, операциях, в процессе лечения онкологических заболеваний, заболеваний крови, отметил Хубезов.

«Ежегодно примерно 1-1,5% россиян нуждаются в донорской крови, это почти 1,5 миллиона человек, в связи с чем запасы крови необходимо поддерживать на неснижаемом уровне постоянно. Искусственные заменители все еще недостаточно безопасны и эффективны. Вся надежда по-прежнему на доноров», — объяснил председатель комитета ГД по охране здоровья.

Наиболее остро эта проблема проявилась в 2020 году, кода возникла необходимость в большом объеме донорской крови для спасения тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.

Невские Новости / Петр Мелихов

Сейчас стало понятно, что для обеспечения достаточного запаса крови необходимо довести число доноров в нашей стране хотя бы до 4%.

Дмитрий Хубезов предложил дополнительно предусмотреть выделение из федерального бюджета средств на увеличение показателей объема государственного задания по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов в объемах: дополнительные ассигнования в 2022 г. — 437,4 млн руб., в 2023 г. и 2024 г. — по 428,6 млн руб.

По его мнению, дополнительные бюджетные ассигнования позволят обеспечить ежегодную заготовку крови и ее компонентов для 19 учреждений Минздрава России в достаточном объеме для клинических нужд (до 100 тыс. литров) в целях оказания высокотехнологической медицинской помощи, в частности, в сердечно-сосудистой хирургии, трансфузионной заместительной терапии онкогематологических больных, в том числе при выполнении трансплантации костного мозга и гемопоэтических клеток.

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