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Нидерландский суд приобщил к делу MH17 данные «Алмаз-Антея»
Политика
Нидерландский суд приобщил к делу MH17 данные «Алмаз-Антея»
Prt Scr courtmh17.com

Гаага, 1 ноября. Суд Нидерландов приобщил к материалам дела о крушении самолета рейса MH17 в 2014 году свидетельства российского концерна «Алмаз-Антей». Об этом проинформировал сам судебный орган.

Сообщается, что в деле теперь фигурируют ответы представителей «Алмаз-Антея» на вопросы защиты. Также в материалах присутствуют данные о возможном месте запуска ракеты, которая могла сбить лайнер, пишет РИА Новости.

«Что касается повреждений, "Алмаз-Антей" в своем докладе указывает, что количество отверстий в обломках в 3-5 раз меньше, чем можно ожидать, если бы ракета шла по встречной траектории, как утверждается в докладах Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия), и это следует из результатов как симуляций, так и тестов. Это дает основания эксперту «Алмаз-Антея» говорить о том, что сценарий запуска ракеты из-под Снежного не может быть подтвержден. Если причиной крушения Boeing стала ракета, выпущенная из ЗРК "Бук", то эта ракета могла идти только на пересекающемся курсе», — указано в сообщении.

Ранее адвокат стороны защиты по делу MH17 Сабине тен Дуссхате заявила, что сомневается в методах работы прокуратуры Нидерландов. Она заявила, что надзорное ведомства проигнорировало свидетельства российского военного по этому расследованию.

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