США наращивают количество бронетехники в ЕС и беспокоятся о перемещении ВС внутри России

Вашингтон наращивает количество военной техники в Европе, подталкивает Киев к провокациям против Москвы и при этом лицемерно «выражает озабоченность» боеспособностью российской армии и защищенностью наших границ. Об этом ФАН рассказали военный эксперт Алексей Леонков и политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения западных изданий об обеспокоенности американских и европейских чиновников предполагаемым перемещением российской военной техники у границ РФ.

Так, The Washington Post выразила озабоченность якобы имеющим место наращиванием российских сил на границах с Украиной, после учений «Запад-2021». Американские обозреватели считают, что Кремль занял более жесткую позицию в отношении официального Киева.

Военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков считает, что России под натиском провокаций, организованных США, в том числе с помощью Украины, отступать больше некуда.

«Сейчас американцы “озабочены” тем, что внутри нашей страны перемещаются наши войска, а раньше могли выражать протест. Россия была участником договора по ограничению средств вооружения в Европе, и, когда мы меняли местоположение каких-то сил, должны были уведомлять об этом страны НАТО. Мы вышли из этого договора и теперь не обязаны отчитываться перед Западом. Американцы давно обустраивают в Европе театр военных действий. После многочисленных учений в Европе Пентагон “забывает” на новых базах боевую технику. На базах остается состав, который следит за исправностью оставленных танков и машин», — выразил свое мнение эксперт.

Собеседник ФАН пояснил, что военные США понимают: в случае потенциального конфликта с Россией они не смогут перебросить через океан бронетехнику, европейского побережья достигнут немногие корабли и самолеты противника. Леонков уточнил, что именно поэтому американцы каждый раз после маневров «незаметно» увеличивают боевые силы и средства на территории Евросоюза.

«Вашингтон надеется осуществить при необходимости скрытое развертывание войск. Пентагон отводит на это 96 часов, но желает улучшить показатель до 48 часов. Их техника находится уже недалеко от России. Пока самолеты “налегке” перебросят личный состав через океан, танки будут заправлены, заряжены боекомплектом и прогреты. Соединенные Штаты полагают, что получат подобным образом преимущество. Однако опыт наших учений показывает, что в течение суток мы способны перебросить военные подразделения общим количеством около 200 тысяч человек с одного конца страны на другой. Логистика в армии России построена отлично», — заверил аналитик.

Федеральное агентство новостей /

Леонков обратил внимание, что Вашингтон ведет двойную игру, используя как инструмент провокаций против России Украину. Он напомнил, что украинские военнослужащие выкрали наблюдателя от ЛНР в Совместном центре по контролю режима прекращения огня, нанесли удар с помощью беспилотника по позиции ДНР, а также заняли село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне», и подвергли насильственным действиям местных мирных жителей, 37 из которых получили гражданство Российской Федерации.

«Если бы нечто подобное осуществили бойцы ДНР или тем более российские спецслужбы в отношении граждан Украины, в Европе крика было бы много. Но Брюссель сделал вид, что ничего особенного не происходит. При этом фактически сняты ограничения на поставку летального оружия на Украину. Перед украинской армией США ставят как глобальную задачу не только террор Донбасса, ее превращают в реальную угрозу Крыму. Альянс НАТО, по замыслу американских и британских стратегов, поддержит Киев в случае вторжения на полуостров. Они уже отрабатывали на учениях сценарий по захвату российской территории», — предупредил обозреватель.

Алексей Леонков заметил, что ситуация крайне обострена и американцы, планируя сделать из Украины стартовую площадку для баллистических ракет, направленных на российские города, ведут игру «на грани». По мнению эксперта, Москва не позволит им перейти «красные линии». Он напомнил, что Киев не соблюдает Минские соглашения.

Специалист по американской внешней и внутренней политике Дмитрий Дробницкий напомнил, что провокации у российских границ странами НАТО и Украиной осуществляются давно, а в последний год они участились.

«Администрация Белого дома озабочена тем, что Россия настроена решительно. Мы ясно даем понять, что наша страна не позволит превратить Украину в источник прямой угрозы нашему государству и нашим гражданам. Попытка со стороны Киева силовым путем решить проблему с Донбассом также будет встречена крайне жестко. Судя по публикациям в западных СМИ, Вашингтон осознал серьезность предупреждения. В случае территориального конфликта альянс, кроме ядерного оружия, противопоставить нам ничего не может. В Пентагоне немного притихли, но от своих планов не отказались», — сообщил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт напомнил о внутренних раздорах в администрации США, которые не позволяют Вашингтону выработать согласованную политику в отношении России. Он сравнил в этом свете Украину с чемоданом без ручки, в отношении которого американцы не могут решить, как поступать дальше.

«Госдеп подталкивает кабинет Зеленского к провокациям в Донбассе, а также в отношении России. Источники сообщают об активности ВСУ. Наше правительство и наша армия внимательно отслеживают все события и готовы в любой момент дать ответ на агрессию. Ситуация пока напряженная, давление на нашу страну будет увеличиваться. Россия — сильное суверенное государство, которое в состоянии обеспечить свою безопасность. Возможно, меры предосторожности, которые предпринимает наша страна, вызывают “озабоченность” наших оппонентов из Вашингтона, но им придется потерпеть», — сказал собеседник ФАН.

Дробницкий напомнил, что на провокации кабинета Зеленского наше государство имеет возможность отвечать жесткими экономическими мерами, и выразил мнение, что подобная реакция стала бы логичной и эффективной. Он уточнил, что сателлиты Вашингтона должны понимать: безнаказанно вредить России не получится.

Ранее ФАН рассказал, как выпады Киева против Москвы чередуются с просьбами о помощи. Эскалацию конфликта в Донбассе и игнорирование прав русскоязычных граждан внутри страны Киев сочетает с попыткой получения преференций со стороны Москвы.