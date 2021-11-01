Алжир отмечает День революции спустя 67 лет после войны с Францией

Алжир, 1 ноября. Правительство и народ республики отмечают День революции — один из важнейших национальных праздников в стране. Он учрежден ровно 67 лет назад в память о начале борьбы за независимость от Франции, также известной как Алжирская война.

Париж вторгся на территорию североафриканского государства в 1830 году, а спустя четыре года официально аннексировал страну. Изначально ее захват объяснялся необходимостью избавления от турецких правителей, однако это не помещало Елисейскому дворцу колонизировать регион на последующие 132 года.

Предпосылки к революции

Вначале оккупации местные жители предпринимали попытки сопротивления захватчикам, однако очаги восстания, вспыхивавшие в разных уголках республики, быстро подавлялись. По предварительным подсчетам, число европейских солдат достигало 500 тысяч человек.

В 1848 году Алжир официально объявлен французской территорией под управлением генерал-губернатора и поделен на департаменты во главе с префектами. Последние контролировали ситуацию на вверенных им землях и руководили поставками сельскохозяйственной продукции в Европу.

Почти век колонизаторы жили припеваючи в североафриканском государстве, однако Первая мировая война нарушила их планы. В 1918 опубликованы 14 пунктов Вильсона — проект мирного договора, завершающего конфликт. После этого часть алжирских интеллектуалов стала высказываться о предоставлении республике автономии.

В конце 1920-х — 1930-х годов в стране начали образовываться национальные движения. Их активность особенно усилилась в ходе Второй мировой войны. Предпосылками к революции стало Алжирское восстание 1945 года, которое французские власти жестоко подавили.

ФНО начинает борьбу

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1954 создан «Фронт национального освобождения» (ФНО). Его основной целю являлось провозглашение независимости республики вооруженным путем. Первые отряды повстанцев атаковали ряд французских объектов.

Именно так началась война за независимость Алжира, продлившаяся почти восемь лет. Мероприятие оказалось достаточно запутанным военно-политическим конфликтом. Стороны использовали все имеющиеся ресурсы, включая партизанские набеги, проведение спецопераций, городской терроризм и пытки пленных.

Париж не мог долгое время поддерживать свои войска вдали от родины. На фоне экономических и социальных затруднений Елисейский дворец решил завершить борьбу, и 19 марта 1962 года подписал Эвианские соглашения, открывшие республике путь к независимости. В результате боевых действий погибли около полумиллиона человек, большинство из которых местные жители.

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Битва за суверенитет стала одним из важнейших событий в истории Франции второй половины XX века. Она привела к падению Четвертой республики, двум путчам в армии и появлению секретной ультранационалистической организации (ОАС), пытавшейся путем террора заставить правительство отказаться от признания независимости республики.

Дополнительную остроту конфликту придал тот факт, что Алжир по действовавшему законодательству был неотъемлемой частью Парижа. В связи с этим некоторые слои французского общества воспринимали события на севере Африки как мятеж и угрозу территориальной целостности страны.

Французы так и не извинились

Даже после окончания конфликта в 1962 году Париж наотрез отказывался называть произошедшее войной. Вплоть до начала XXI века официальные лица правительства использовали термин «восстановление общественного порядка».

В 2001 году один из генералов французской армии открыто признал факт применения пыток и казней в Алжире с разрешения руководства. Несмотря на осуждения со стороны международного сообщества Елисейский дворец по всей день отказывается извиняться за преступление против человечности.

Президент Эммануэль Макрон продолжает надеяться на то, что рано или поздно ему удастся примирить два народа. Он даже поручил историку Бенджамину Стора подготовить доклад под названием «Память о колонизации и Алжирской войне», которая подробно расскажет событиях тех времен.