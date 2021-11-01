Экономисты рассказали, что не дает рублю упасть

Рубль находится под давлением, но продолжает чувствовать себя достаточно уверенно на рынке. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экономистов, пятница для нефти завершилась небольшим снижением — с отметки 84,50 она опустилась примерно до 82,70 доллара за баррель. В конце торгов нефть смогла установиться на отметке чуть выше 83,5 доллара за баррель. По ходу утренних торгов цена была уже выше 84 долларов.

Аналитики отмечают, что давление на нефть в пятницу и сегодня оказали данные, опубликованные американской технологической компанией Baker Hughes, согласно которым количество активных буровых установок в США увеличилось на одну единицу — до 444 штук.

Специалисты утверждают, что это говорит о том, что буровая активность продолжает расти на протяжении уже нескольких месяцев подряд на фоне высоких цен на нефть. В связи с этим в ближайшее время и добыча, скорее всего, продолжит расти.

«Также с утра из Китая появились новости о том, что власти высвободили дополнительный объем нефти и бензина из своих стратегических резервов и поставили их на рынок, чтобы немного стабилизировать ситуацию, поскольку высокие цены на нефть очень сильно снижают рентабельность МПЗ. Такие же действия Китай предпринимал в сентябре, но был очень кратковременный эффект», — говорят они.

ФБА «Экономика сегодня» /

Негативным фактором, который вызывает опасения у участников рынка, является вновь вспыхнувший в Китае коронавирус.

«Власти Китая продолжают вводить частичные ограничения и локдауны. Сейчас основное внимание участников рынка нацелено на ближайшее заседание ОПЕК, которое состоится 4 ноября. Определенную поддержку нефти оказывает тот факт, что цены на газ и уголь в Китае остаются на высоких отметках», — объясняют экономисты.

Что касается золота, то оно продолжает торговаться в небольшом диапазоне примерно на отметке 1800 долларов за унцию.

«В пятницу драгоценный металл опустился примерно до уровня 1773, но смог немного отыграть потери. Давление на золото оказало укрепление доллара. Пока что золото держится в диапазоне 1760–1830 долларов за унцию», — отмечают аналитики.

ФБА «Экономика сегодня» /

Рубль же прошлую неделю завершил снижением. С уровня 70 он поднялся в район отметки 71 рубль за доллар. Основное давление на рубль идет со стороны внешних рынков — укрепление доллара оказало влияние и на российскую валюту. Помимо этого, начали корректироваться цены на нефть и на газ. Кроме того, говорят аналитики, закончился налоговый период.

«Наши экспортеры в условиях высоких цен на энергоносители продавали огромное количество валюты, что серьезно поддержало рубль. Поддержка ушла, поэтому он оказался под давлением. Пока для рубля ситуация складывается неплохо, так как нефть продолжает оставаться на высоких отметках, газ также торгуется выше, чем в начале года. Кроме того, уровень безработицы в России достиг своего исторического минимума. Это уравновешивает негатив, идущий с внешних рынков. Рубль пока что чувствует себя хорошо и уверенно. Важным событием для рубля будет заседание ФРС и его итоги. Пока актуальным остается диапазон 69,5–72,5 рубля за доллар», — заключили экономисты.

Федеральное агентство новостей /

Ранее рублю спрогнозировали укрепление до конца года. Еще в апреле курс доллара был 78 рублей, а в октябре — 70 рублей за доллар. Различные санкции перестали оказывать сильное влияние на российскую валюту. Рост цен на энергоносители стал основным фактором поддержки рубля. Некоторые эксперты заявляют о начале нового нефтяного суперцикла, который сопровождается длительным ростом цен на большинство видов сырья.