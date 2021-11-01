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Самые эффектные наряды зарубежных знаменитостей на Хеллоуин-2021
Шоу-бизнес
Самые эффектные наряды зарубежных знаменитостей на Хеллоуин-2021
instagram.com  /  @irinashayk

Больше всего День всех святых (Хеллоуин) любят именно в США, поэтому каждый год звезды Голливуда перевоплощаются в любимых и страшных персонажей. Как и предполагалось, наиболее популярным одеянием стали зеленые и красные костюмы из сериала «Игра в кальмара». Многие зарубежные селебрити нашли вдохновение для нарядов в поп-культуре 90-х, а кто-то отдал предпочтение известным героям из фильмов ужасов.

ФАН собрал топ-5 лучших образов зарубежных знаменитостей на Хеллоуин-2021.

Самые эффектные наряды зарубежных знаменитостей на Хэллоуин 2021
Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

The Weeknd

Канадский певец The Weeknd перевоплотился в крестного отца — Вито Корлеоне. В комментариях под фотографией в социальных сетях подписчики отметили мегареалистичный грим. С этим сложно попортить. В прошлом году певец примерял на себя образ главного героя из фильма «Чокнутый профессор».

Самые эффектные наряды зарубежных знаменитостей на Хэллоуин 2021
Prt Scr instagram.com / @theweeknd

Гарри Стайлс

Английский певец Гарри Стайлс организовал хеллоуинскую вечеринку Harryween. Вся его группа была одета в костюмы героев «Волшебника из страны Оз». Гарри выбрал себе роль Дороти: короткое голубое платье, красные колготки, лаковые туфли, бант в волосах и плюшевый Тотошка.

Самые эффектные наряды зарубежных знаменитостей на Хэллоуин 2021
Prt Scr instagram.com / @harrystyles

Ирина Шейк

Супермодель Ирина Шейк даже в Хеллоуин не забывает про свои корни. В костюме женщины-кошки Шейк раздавала американским детям русские конфеты  — «Птичье молоко», «Аленка», «Ириски». Модель опубликовала в своем Instagram фото с человеком в маске гориллы — подписчики предположили, что это бывший возлюбленный Бредли Купер, с которым Шейк рассталась два года назад.

Самые эффектные наряды зарубежных знаменитостей на Хэллоуин 2021
Prt Scr instagram.com / @irinashayk

Bebe Rexha

Певица Bebe Rexha на этом Хеллоуине выбрала образ Анны-Николь Смит — скандальной модели Playboy, которая в 27 лет вышла замуж за 89-летнего миллиардера. Через год после свадьбы жених скончался, а следующие 11 лет Анна-Николь боролась за наследство с его сыном, пока тот не умер от инфекционного заболевания. Вскоре не стало и самой Смит.

Самые эффектные наряды зарубежных знаменитостей на Хэллоуин 2021
Prt Scr instagram.com / @beberexha

Кендалл Дженнер

Американская супермодель Кендалл Дженнер в этом году выбрала для праздника образ из старого фильма Тима Бертона «Марс атакует!». Высокий белый парик и платье с красным узором — атрибуты чарующей марсианской женщины. Уже не первый год Дженнер черпает вдохновение из кинематографа, до этого она наряжалась в героев из фильмов «Битлджус» и «Эдвард руки-ножницы».

Самые эффектные наряды зарубежных знаменитостей на Хэллоуин 2021
Prt Scr instagram.com / @kendalljenner

Ранее аналитики Price.ru отметили, что жители России активно готовятся к Хеллоуину. Среди костюмов соотечественники выбирают ведьм, скелетов и другую нечисть. Специалисты сравнили текущие запросы с показателями прошлого месяца.

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