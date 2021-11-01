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Кабмин России принял план достижения углеродной нейтральности

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 20:15
Экономика
Кабмин России принял план достижения углеродной нейтральности
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 ноября. Россия будет планомерно снижать выбросы парниковых газов. Принятая кабмином стратегия социально-экономического развития предполагает достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Стратегия предусматривает шаги до 2050 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Текст опубликован на официальном правительственном сайте.

Правительство создало два сценария достижения поставленной цели. Ключевой задачей в основном сценарии числится «обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода».

Обозначенный вектор развития ранее комментировал президент России Владимир Путин. Он сказал об этом в рамках своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя». Глава государства подчеркнул, что вопросы климата должны решаться по мере развития энергетической отрасли.

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