Кабмин России принял план достижения углеродной нейтральности

Москва, 1 ноября. Россия будет планомерно снижать выбросы парниковых газов. Принятая кабмином стратегия социально-экономического развития предполагает достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Стратегия предусматривает шаги до 2050 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Текст опубликован на официальном правительственном сайте.

Правительство создало два сценария достижения поставленной цели. Ключевой задачей в основном сценарии числится «обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода».

Обозначенный вектор развития ранее комментировал президент России Владимир Путин. Он сказал об этом в рамках своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя». Глава государства подчеркнул, что вопросы климата должны решаться по мере развития энергетической отрасли.