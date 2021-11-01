Принц Уильям расстроил Кейт Миддлтон до слез и спровоцировал ссору

Лондон, 1 ноября. Отношения принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон нельзя назвать безоблачными. Хотя сейчас их считают очень крепкой парой, бывало такое, что внук Елизаветы II доводил возлюбленную до слез.

Об одном из подобных инцидентов вспомнила королевский биограф Кэти Николл в своей книге 2011 года «Создание королевского романа» (The Making of a Royal Romance). В 2006 году герцог Кембриджский пообещал будущей жене провести с ней и ее семьей Хогманай — традиционный шотландский праздник последнего дня в году.

«В последнюю минуту Уильям передумал и решил вместо этого остаться со своей семьей», — написала Николл.

Принц Уильям расстроил возлюбленную до слез, сообщив ей об изменениях в планах лишь за несколько дней до праздника. Он уведомил Миддлтон об отказе праздновать завершение года с ее семьей на День подарков, который отмечают в Великобритании 26 декабря.

По словам королевского эксперта, внук Елизаветы II не придал случившемуся значения, однако герцогиня Кембриджская увидела в этом повод для беспокойства. Решение принца Уильяма спровоцировало ссору между возлюбленными. Вскоре после этого случая Миддлтон и ее будущий муж расстались на время.

Ранее герцога и герцогиню Кембриджских обвинили в грубом нарушении королевского протокола. Супруги не соблюли правила, сев в один транспорт с детьми.