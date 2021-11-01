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Психологи ОАЭ обеспокоены негативным влиянием сериала «Игра в кальмара» на детей
Весь мир
Психологи ОАЭ обеспокоены негативным влиянием сериала «Игра в кальмара» на детей
Global Look Press  /  Michael Weber / imageBROKER.com / Global Look Press

Новый южнокорейский хит от американского стримингового сервиса Netflix — «Игра в кальмара» — оказался очень популярен во всем мире, в том числе и на Ближнем Востоке. Его оценили как взрослые, так и дети, что вызвало негативную реакцию со стороны их родителей, обеспокоенных жестокостью сериала и демонстрируемыми там сценами насилия.

Эксперты по психическому здоровью и школьные консультанты из Объединенных Арабских Эмиратов призвали граждан строже следить за детьми и не позволять им смотреть популярную киноновинку.

Дело в том, что данный сериал рассказывает о группе людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Ради крупного денежного приза они принимают участие в ряде детских игр, правила которых крайне ужесточены — проигравших убивают.

Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Кадры из сериала «Игра в кальмара» /

На данный момент «Игру в кальмара» посмотрели более 140 миллионов пользователей по всему миру — шоу стало самым популярным на Netflix.

18+

Как отмечает психолог из дубайской школы «Дуайт» Дженнифер Адинолфи, даже сами производители сериала определили, что он предназначен для зрителей от 18 лет и старше.

По ее мнению, просмотр фильмов такого рода родители должны запретить и строго следить за этим. Она аргументировала свое утверждение впечатлительностью детей, которые могут увидеть нескрываемые сцены насилия.

«Издевательства — это результат влияния этих программ. Когда ученики видят шоу, в которых насилие становится нормой и элементом поп-культуры, они используют это против сверстников», — отметила Адинолфи.

Сцена с перетягиванием каната на высоте в сериале «Игра в кальмара»
Кадры из сериала «Игра в кальмара» /

Психолог отметила, что в сюжете шоу детские игры используются во взрослом контексте, что может быть с легкостью неправильно истолковано подрастающим поколением. Родителям же, по словам эксперта, необходимо оградить своих юных домочадцев от негативного влияния СМИ и вести с ними сложные разговоры, разъясняя все проблемные моменты.

Опасное подражание и педагогические ходы

Доктор Ясин Аслам, глава Центра психиатрии и терапии в Дубае, сказал, что постоянное присутствие темы крайнего насилия в южнокорейском сериале должно вызывать обеспокоенность взрослых.

«Я знаю о единичных случаях подражательного поведения. Одна из проблем заключается в том, что на детей, чей мозг и личность все еще развиваются, соприкосновение с подобными актами насилия может оказать вредное психологическое воздействие», — подчеркнул он.

При этом психиатр отметил, что родители сами должны принимать решение о том, какой контент могут смотреть члены их семьи. Однако он считает, что детям младше 16 или 17 лет не следует смотреть «Игру в кальмара» без присмотра.

«Игра в кальмара»
Кадр из сериала «Игра в кальмара» /

«Думаю, возрастные ограничения на этот контент введены не просто так. Я считаю, что со стороны родителей будет халатностью игнорировать эти нормы и позволять детям младшего возраста смотреть такие тревожные и потенциально вредные материалы», — говорит доктор.

В то же время глава дубайского психологического центра выразил мнение о том, что совместный просмотр южнокорейского фильма с подростками дает родителям возможность вести с ними содержательные зрелые беседы о природе человеческого бытия и социальной пропасти между богатыми и бедными. Это может быть важным этапом взросления и сблизит членов семьи.

Цифровая безопасность

Джонатан Хьюз, занимающий должность главы отдела инноваций и цифрового обучения в школе «Дуайт», рассказал журналистам о своем намерении поднять обсуждение на тему того, должны ли вообще представители подрастающего поколения смотреть фильмы и сериалы вроде «Игры в кальмара».

«Когда я разговариваю с родителями по всей территории ОАЭ, они говорят, что дети не должны смотреть это», — сказал он.

По его словам, возможность контролировать то, что смотрят подростки, есть не всегда. И по этой причине он считает эффективным проведение открытых дискуссий о безопасности цифровых технологий.

«Тише едешь — дальше будешь» — кадр из первой серии телешоу «Игра в кальмара»
Кадры из сериала «Игра в кальмара» /

Хьюз считает, что главы семейств должны сосредоточиться на профилактических действиях. Так, например, они могли бы установить пароли на цифровые устройства для того, чтобы ограничивать поток нежелательного контента и время использования техники. Кроме того, современные технологии и программное обеспечение предлагают широкие возможности родительского контроля за электронными устройствами детей.

По его словам, очень важно, чтобы воспитатели и няни были в курсе происходящего и могли помогать в обеспечении безопасности детей в цифровом пространстве.

За пределами детского контекста

Несмотря на позицию педагогов и психологов, полностью исключить из информационного поля нашумевший сериал вряд ли получится. Шоу не только лидирует в мировых рейтингах, но и выходит за рамки цифрового пространства.

Например, сейчас посвященную сериалу экспозицию можно найти даже на мероприятиях вроде Всемирной выставки, проходящей в Дубае. Интерактивные экспонаты, шоу и игры нашли себе место в южнокорейском павильоне Expo 2020.

Также еще в середине октября Корейский культурный центр (ККЦ) в Абу-Даби провел с фанатами драмы живые «Игры в кальмара».

В них приняли участие две группы из 15 предварительно отобранных участников, одетые в зеленую форму, идентичную показанной в сериале. Присутствовали там и надсмотрщики в красных комбинезонах и черных масках. Впрочем, в отличие от киноверсии, обошлось без смертельных наказаний.

«Игры в сериале казались немного жестокими, чтобы максимально усилить драматический элемент. Однако на самом деле все они до сих пор популярны у корейских детей. Культурный центр хотел бы, чтобы жители ОАЭ узнали больше о нашей культуре, приняв участие в мероприятии», — объяснили свою задумку сотрудники ККЦ.

Также тематические мероприятия и символика азиатского кинохита стали популярны в магазинах и кафе по всему миру, которые используют это для привлечения клиентов.

«Игра в кальмара» как повод для сотрудничества

Ближневосточные страны, заинтересованные в создании коммерчески успешного контента на своей территории, вдохновились опытом азиатского государства и получили дополнительный повод начать тесное сотрудничество с Netflix.

Кувейтская национальная группа креативных индустрий (National Creative Industries Group — NCIG) заключила со стриминговым сервисом контракт на создание первой в регионе программы по написанию киносценариев.

Она получила название «Лаборатория телевизионных писателей» и первой поставленной перед ней целью стало обучение шести авторов, предложивших свои идеи. Команда западных специалистов на протяжении шести недель будет помогать им разрабатывать предложенные сюжеты, чтобы по истечении данного срока получить полдюжины качественных сценариев, готовых к выходу на рынок киноиндустрии. Участниками этого стартового курса стали как кувейтцы, так и заинтересовавшиеся в инициативе граждане Саудовской Аравии.

Надсмотрщики из сериала «Игра в кальмара»
Кадр из сериала «Игра в кальмара» /

В любом случае, идея сериала «Игра в кальмара» и сюжетные повороты, которыми кинематографисты подкрепляли заложенный в свою картину смысл, безусловно, были оправданы. При условии соблюдения возрастного ценза и контроля за детьми вряд ли «Игру в кальмара» можно признать материалом, опасным для психики и душевного здоровья людей.

В то же время работа южнокорейских специалистов и Netflix оказалась универсальной — она интересна как молодежи, так и взрослым. И политики ближневосточных держав видят в сотрудничестве с этим брендом новые финансовые перспективы.

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