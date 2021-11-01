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Жители ЦАР потребовали немедленного вывода миротворцев ООН за попытку захвата резиденции Туадера
Весь мир
Жители ЦАР потребовали немедленного вывода миротворцев ООН за попытку захвата резиденции Туадера
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Банги, 1 ноября. Жители Центральноафриканской Республики потребовали немедленного завершения многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) после инцидента в резиденции главы государства Фостен-Арканжа Туадера.

Ранее сообщалось, что автобус египетского контингента МИНУСКА заехал на территорию президентского дворца и начал вести съемку, что запрещено законом ЦАР. После того, как охрана потребовала прекратить видеозапись закрытого объекта и остановиться, водитель развернул транспорт и на большой скорости понесся к выезду.

Военнослужащие FACA сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего открыли огонь по колесам машины. Но это не остановило шофера и он, выехав с территории дворца, сбил проходящую мимо 12-летнюю девочку. Потерпевшая скончалась до приезда врачей, а миротворцы скрылись на базе многопрофильной миссии ООН в ЦАР.

Жители ЦАР потребовали немедленного вывода миротворцев ООН за попытку захвата резиденции Туадера
wikipedia.org / Public Domain

Произошедшее сразу разошлось по социальным сетям, вызвав гнев у населения республики, так как сотрудники Организации Объединенных Наций не раз становились участниками дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

Общественность ЦАР даже запустила акцию «Стоп МИНУСКА», главной целью которой является перекрытие проезжих частей для движения транспорта международной организации. Центральноафриканцы регулярно проводят массовые акции протеста, во время которых требуют немедленного вывода контингента ООН.

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