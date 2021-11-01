Круглосуточные мобильные пункты обогрева для бездомных заработали в Москве

53-летний Эдуард лишился крова после развода с женой. Уже 14 лет он живет на улице, подрабатывает где придется. В летнее время найти ночлег не составляет особого труда, а вот с наступлением холодов это становится серьезной проблемой.

Эдуард, как и многие бездомные, знает о работе службы «Социальный патруль» в зимнее время, и для него вся надежда только на нее.

«Всегда с 1 ноября существует обогрев в автобусе, и вот приходишь сюда, греешься. Еще не очень холодно, а вот будет похолоднее. Отношение здесь хорошее со стороны соцработников», — радуется Эдуард.

Автобусы службы, которые работают как круглосуточные мобильные пункты обогрева, можно найти рядом с Белорусским, Киевским, Курским, Павелецким и Ярославским вокзалами. Еще несколько непрерывно работают на выездах, курсируют по улицам столицы, помогают бездомным.

«Наши пункты обогрева находятся круглосуточно на пяти вокзалах, куда люди могут прийти, посидеть погреться, попить чаю, получить какую-то одежду, которая им нужна», — объяснил сотрудник «Социального патруля» Денис Поляков.

Соцработники также предлагают бездомным направиться в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки, где им предоставят ночлег и необходимую помощь: от медицинских услуг до юридических. Специалисты помогают восстановить документы, оформить инвалидность, найти работу, или вернуться домой, если речь идет об уроженцах других регионов. Кроме того, в Центре оказывается психологическая поддержка нуждающимся.

«Здесь происходит первичный осмотр гражданина, который попал в трудную жизненную ситуацию. Визуально осматриваем на травмы, на ушибы, на вшивость, на чесотку. И далее определяем, какая ему необходима первичная помощь. Здесь в приемном отделении могут находиться в летний период до 170 человек. В зимний период времени — до 350. Если мы говорим про стационарное отделение социального обслуживания, то сейчас у нас находятся около 500 проживающих», — рассказала директор Центра социальной адаптации им. Е.П.Глинки Ольга Павличева.

В этом году Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки отметил 25-летний юбилей. В учреждении проведен ремонт, перед входом на улице расположены камеры хранения, где люди оставляют личные вещи на время ночевки.