Марина Зудина объяснила, чем ей не угодил ушедший из МХТ имени Чехова Женовач

Москва, 1 ноября. Актриса Марина Зудина открыто прокомментировала кадровые перестановки в управлении МХТ имени Чехова. Она не скрывает, что рада уходу Сергея Женовача, который занимал пост художественного руководителя театра.

Знаменитость высказалась после того, как в Сети стали распространяться сообщения об интеллигентности именитого режиссера. Актриса честно сказала, что у нее, как и многих артистов, есть претензии к Женовачу. Зудина откровенно заявила, что была в ярости, когда режиссер принял кардинальное решение в отношении легендарного театра.

«Первое, с чего начал свою работу С. В. Женовач, он лишил театр, для которого еще ничего не сделал сам, этого филиала. Просто отказался, решив, что он не нужен театру. Я пишу это, потому что сейчас многие заговорили о душевной тонкости и интеллигентности Сергея Васильевича. Я давно верю только поступкам», — написала артистка на своей странице в Instagram.

По словам Зудиной, в филиале планировалось создать сцену, которая будет идентична основной. На новой площадке собирались показывать спектакли перед премьерными показами, а также предоставлять ее молодым режиссерам и артистам, которые репетируют новый материал.

Вдова Олега Табакова не скрывает радости от ухода Женовача. Она добавила, что счастлива, что возглавлять театр будет актер Константин Хабенский. Актриса выразила надежду, что с приходом звезды фильма «Ночной дозор» у театра начнется новая глава истории.

Олег Табаков занимал пост худрука МХТ имени Чехова с 2000 года и до своей кончины. После его смерти на должность пришел Женовач, которого спустя три года сменил Хабенский.