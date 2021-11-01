Диктора Игоря Кириллова похоронят рядом с актрисой Элиной Быстрицкой

Москва, 1 ноября. Легендарного телеведущего и диктора Игоря Кириллова похоронят рядом с другой знаменитостью. Он обретет последнее пристанище возле могилы актрисы Элины Быстрицкой.

Церемония прощания и похороны Кириллова пройдут на Новодевичьем кладбище 2 ноября. Гражданская панихида начнется в 12:00, передает kp.ru. На центральной площади кладбища установят гроб с телом диктора, чтобы желающие могли проводить его в последний путь.

Отпевание телеведущего состоится в храме Успения Пресвятой Богородицы, но на него допустят только близких покойного. Сами похороны начнутся в 13:30.

Игорь Кириллов ушел из жизни 30 октября, ему было 89 лет. По предварительной версии, причиной смерти диктора стал тромбоз нижних конечностей. Незадолго до смерти телеведущий попал в больницу из-за проблем с сосудами и перенес ампутацию ноги.