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Консул России в Италии выступил за перенос матча «Спартак» — «Наполи» из Москвы
Спорт
Консул России в Италии выступил за перенос матча «Спартак» — «Наполи» из Москвы
Global Look Press  /  © Stupnikov Alexander

Неаполь, 1 ноября. Почетный консул Российской Федерации в Неаполе Винченцо Скьяво предложил перенести матч Лиги Европы, в котором «Спартак» примет «Наполи».

Винченцо Скьяво предположил, что поединок пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» будет перенесен из Москвы. Слова российского консула в Неаполе приводит издание Napoli Magazine.

«Ситуация в России не самая лучшая, много заболевших. Ограничительные меры усиливаются, это трудное время. В стране очень небольшое количество вакцинированных. Я надеюсь, эта ситуация заставит людей понять важность вакцинации. Можно ли сказать, что матч «Наполи» со «Спартаком» в Москве находится под угрозой? К сожалению, да», — отметил Скьяво.

Консул добавил, что матч в Москве с большой долей вероятности пройдет без зрителей. Игра российского и итальянского клубов состоится 24 ноября, пишет RT. Первая встреча в Неаполе завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3.

Ранее полузащитник сборной России и тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич заключил контракт со «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

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