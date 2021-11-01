Консул России в Италии выступил за перенос матча «Спартак» — «Наполи» из Москвы

Неаполь, 1 ноября. Почетный консул Российской Федерации в Неаполе Винченцо Скьяво предложил перенести матч Лиги Европы, в котором «Спартак» примет «Наполи».

Винченцо Скьяво предположил, что поединок пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» будет перенесен из Москвы. Слова российского консула в Неаполе приводит издание Napoli Magazine.

«Ситуация в России не самая лучшая, много заболевших. Ограничительные меры усиливаются, это трудное время. В стране очень небольшое количество вакцинированных. Я надеюсь, эта ситуация заставит людей понять важность вакцинации. Можно ли сказать, что матч «Наполи» со «Спартаком» в Москве находится под угрозой? К сожалению, да», — отметил Скьяво.

Консул добавил, что матч в Москве с большой долей вероятности пройдет без зрителей. Игра российского и итальянского клубов состоится 24 ноября, пишет RT. Первая встреча в Неаполе завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3.

Ранее полузащитник сборной России и тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич заключил контракт со «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.