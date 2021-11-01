Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 20:29
20:28
Происшествия
Электромонтер умер на рабочем месте в омском торговом центре
20:27
Политика
Политолог Валяев объяснил, почему Варшава не упускает шанса указать на ошибки Еврокомиссии
20:27
Экономика
Сбой в работе Ozon обвалил цены на товары
20:26
Происшествия
Злоумышленник представился курьером и похитил драгоценности на 2 млн рублей в Химках
20:25
Общество
Студия Lionsgate Movies показала трейлер фильма «Падение Луны» с Холли Берри
20:20
Политика
Нидерландский суд приобщил к делу MH17 данные «Алмаз-Антея»
20:18
Общество
Психолог Малышева посоветовала, чем заняться во время нерабочих дней
20:16
Общество
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Бревно в глазу Большого Брата
20:15
Экономика
Кабмин России принял план достижения углеродной нейтральности
20:14
Общество
Оформление Петербурга к Новому году посвятят 350-летию со дня рождения Петра I
Все новости

Дочь Веры Брежневой показала редкое фото с отцом

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 19:45
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой показала редкое фото с отцом
instagram.com  /  @vbdiary

Москва, 1 ноября. Младшая дочь знаменитой певицы Веры Брежневой Сара показала нежное фото с отцом. Несмотря на расставание родителей, девочка состоит в теплых отношениях с папой.

У Веры Брежневой две дочки: Соня и Сара. Младший ребенок родился, когда артистка состояла в браке с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Второй брак бывшей солистки группы «ВИА Гра» продлился шесть лет.

Девочка поддерживает хорошие отношения с отцом даже после развода родителей. Накануне Сара показала редкий кадр с папой. На снимке сильно повзрослевшая дочь певицы стоит в обнимку с родителем, который нежно целует ее в лоб. Фотография была опубликована в Stories на странице Сары в Instagram.

Дочь Веры Брежневой показала редкое фото с отцом
Prt Scr instagram.com / @sswlvix

Для поклонников исполнительницы кадр стал уникальным, поскольку знаменитость не стремится афишировать свою личную жизнь, пишут «Дни.ру». Даже в своем блоге артистка не особо часто публикует семейные снимки.

Вера Брежнева замужем за продюсером и композитором Константином Меладзе. Пара тайно поженилась в 2015 году. Совместных детей у звезд нет.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Веры Брежневой показала редкое фото с отцом
фото брежнева киперман
Комментировать