Дочь Веры Брежневой показала редкое фото с отцом

Москва, 1 ноября. Младшая дочь знаменитой певицы Веры Брежневой Сара показала нежное фото с отцом. Несмотря на расставание родителей, девочка состоит в теплых отношениях с папой.

У Веры Брежневой две дочки: Соня и Сара. Младший ребенок родился, когда артистка состояла в браке с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Второй брак бывшей солистки группы «ВИА Гра» продлился шесть лет.

Девочка поддерживает хорошие отношения с отцом даже после развода родителей. Накануне Сара показала редкий кадр с папой. На снимке сильно повзрослевшая дочь певицы стоит в обнимку с родителем, который нежно целует ее в лоб. Фотография была опубликована в Stories на странице Сары в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @sswlvix

Для поклонников исполнительницы кадр стал уникальным, поскольку знаменитость не стремится афишировать свою личную жизнь, пишут «Дни.ру». Даже в своем блоге артистка не особо часто публикует семейные снимки.

Вера Брежнева замужем за продюсером и композитором Константином Меладзе. Пара тайно поженилась в 2015 году. Совместных детей у звезд нет.