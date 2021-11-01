Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 20:29
20:28
Происшествия
Электромонтер умер на рабочем месте в омском торговом центре
20:27
Политика
Политолог Валяев объяснил, почему Варшава не упускает шанса указать на ошибки Еврокомиссии
20:27
Экономика
Сбой в работе Ozon обвалил цены на товары
20:26
Происшествия
Злоумышленник представился курьером и похитил драгоценности на 2 млн рублей в Химках
20:25
Общество
Студия Lionsgate Movies показала трейлер фильма «Падение Луны» с Холли Берри
20:20
Политика
Нидерландский суд приобщил к делу MH17 данные «Алмаз-Антея»
20:18
Общество
Психолог Малышева посоветовала, чем заняться во время нерабочих дней
20:16
Общество
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Бревно в глазу Большого Брата
20:15
Экономика
Кабмин России принял план достижения углеродной нейтральности
20:14
Общество
Оформление Петербурга к Новому году посвятят 350-летию со дня рождения Петра I
Все новости

Ирак намерен подписать многомиллиардные энергетические контракты с Саудовской Аравией
Весь мир
Ирак намерен подписать многомиллиардные энергетические контракты с Саудовской Аравией
ТАСС  /  Vahid Salemi / AP

Багдад, 1 ноября. Иракское руководство может подписать многомиллиардные энергетические контракты с рядом саудовских корпораций. Об этом сообщил министр нефти республики Ихсан Абдул Джаббар.

В частности, Багдад планирует сотрудничать с компанией Saudi Aramco в разведке и разработке месторождений природного газа в западных районах страны, а с саудовской Acwa Power ведутся переговоры о строительстве солнечных электростанций и опреснительных установок. Помимо этого, стороны обсуждают и развитие партнерства в нефтехимической отрасли.

Указанные проекты нацелены на облегчение последствий энергетического и водного кризиса в Ираке. Несмотря на то, что по объемам добычи нефти в рамках ОПЕК Багдад занимает второе место после Эр-Рияда, ситуация с электроснабжением внутри страны остается плачевной.

Ирак намерен подписать многомиллиардные энергетические контракты с Саудовской Аравией
ТАСС / Manu Brabo / AP

Во многих провинциях регулярно отключают свет, что подпитывает и без того сильное недовольство населения в отношении властей, погрязших в коррупции. С 2003 года финансовый ущерб от хищений и растрат составил более 474 млрд долларов. Также нормальной работе электросетей активно препятствуют террористические группировки, периодически совершая диверсии на ЛЭП.

Усложняет ситуацию и усиливающаяся на Ближнем Востоке засуха. Обмеление рек и снижение количества осадков привело к острой нехватке воды не только для употребления в пищу и скотоводства, но и для орошения полей. Ранее руководство сельскохозяйственного сектора сообщило, что по этой причине вдвое сократит объемы посевов в 2022 году. Восполнять дефицит продуктов, как ожидается, придется за счет импорта. Вероятно, этим может воспользоваться соседний Иран, для которого экспорт сельхозпродукции является важной статьей дохода в условиях действия санкций. К слову, в сфере энергетики Багдад уже зависит от Тегерана, который обеспечивает треть потребностей Ирака в электричестве и природном газе.

Сотрудничество с Саудовской Аравией и успешная реализация указанных проектов позволят властям республики несколько исправить сложившуюся неблагоприятную ситуацию. Особенно это важно для нового иракского руководства после проведенных выборов в парламент, ведь им нужно теперь продемонстрировать свою способность работать на благо страны и заслужить доверие народа. Стоит отметить, что в 2019-м, менее чем через год после подобного плебисцита, массовые беспорядки из-за кризиса и коррупции вынудили правительство согласиться на проведение досрочное голосование.

Ранее, в марте этого года, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми во время визита в Эр-Рияд подписал с саудовским руководством пять соглашений в финансовой, торговой, экономической, культурной сферах. Это стало очередным шагом по сближению стран-соседей, возобновивших в 2015 году дипломатические отношения после 25-летнего разрыва из-за вторжения войск Саддама Хусейна в Кувейт, который был союзником Саудовской Аравии.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ирак намерен подписать многомиллиардные энергетические контракты с Саудовской Аравией
саудовская аравия ирак энергетика
Комментировать