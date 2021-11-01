Ирак намерен подписать многомиллиардные энергетические контракты с Саудовской Аравией

Багдад, 1 ноября. Иракское руководство может подписать многомиллиардные энергетические контракты с рядом саудовских корпораций. Об этом сообщил министр нефти республики Ихсан Абдул Джаббар.

В частности, Багдад планирует сотрудничать с компанией Saudi Aramco в разведке и разработке месторождений природного газа в западных районах страны, а с саудовской Acwa Power ведутся переговоры о строительстве солнечных электростанций и опреснительных установок. Помимо этого, стороны обсуждают и развитие партнерства в нефтехимической отрасли.

Minister: Iraq to sign energy contracts with Saudi Arabia https://t.co/BE8pmq72JB — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) November 1, 2021

Указанные проекты нацелены на облегчение последствий энергетического и водного кризиса в Ираке. Несмотря на то, что по объемам добычи нефти в рамках ОПЕК Багдад занимает второе место после Эр-Рияда, ситуация с электроснабжением внутри страны остается плачевной.

ТАСС / Manu Brabo / AP

Во многих провинциях регулярно отключают свет, что подпитывает и без того сильное недовольство населения в отношении властей, погрязших в коррупции. С 2003 года финансовый ущерб от хищений и растрат составил более 474 млрд долларов. Также нормальной работе электросетей активно препятствуют террористические группировки, периодически совершая диверсии на ЛЭП.

Усложняет ситуацию и усиливающаяся на Ближнем Востоке засуха. Обмеление рек и снижение количества осадков привело к острой нехватке воды не только для употребления в пищу и скотоводства, но и для орошения полей. Ранее руководство сельскохозяйственного сектора сообщило, что по этой причине вдвое сократит объемы посевов в 2022 году. Восполнять дефицит продуктов, как ожидается, придется за счет импорта. Вероятно, этим может воспользоваться соседний Иран, для которого экспорт сельхозпродукции является важной статьей дохода в условиях действия санкций. К слову, в сфере энергетики Багдад уже зависит от Тегерана, который обеспечивает треть потребностей Ирака в электричестве и природном газе.

Iraqi Oil Minister: Iraq intends to sign huge contracts with Saudi Arabia in the gas, alternative energy, water and petrochemical industries #AkhbarAlYawm #أخبار_اليوم https://t.co/0la9LJ6OG9 — Akhbar Al Yawm (@akhbaralyawm) November 1, 2021

Сотрудничество с Саудовской Аравией и успешная реализация указанных проектов позволят властям республики несколько исправить сложившуюся неблагоприятную ситуацию. Особенно это важно для нового иракского руководства после проведенных выборов в парламент, ведь им нужно теперь продемонстрировать свою способность работать на благо страны и заслужить доверие народа. Стоит отметить, что в 2019-м, менее чем через год после подобного плебисцита, массовые беспорядки из-за кризиса и коррупции вынудили правительство согласиться на проведение досрочное голосование.

Ранее, в марте этого года, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми во время визита в Эр-Рияд подписал с саудовским руководством пять соглашений в финансовой, торговой, экономической, культурной сферах. Это стало очередным шагом по сближению стран-соседей, возобновивших в 2015 году дипломатические отношения после 25-летнего разрыва из-за вторжения войск Саддама Хусейна в Кувейт, который был союзником Саудовской Аравии.