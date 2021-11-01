Власти ЦАР обвинили миротворцев ООН в попытке захвата резиденции президента республики

Банги, 1 ноября. Власти Центральноафриканской Республики потребовали немедленного вывода всего миротворцев ООН с территории ЦАР за попытку насильственного захвата резиденции главы государства Фостен-Арканжа Туадера, сообщает издание Nouvelles Plus.

По данным СМИ, автобус египетского контингента многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) прорвался на территорию резиденции президента. Миротворцы снимали стратегический объект на телефон из окон транспорта, что строго запрещено законом республики. Сбор разведывательной информации заметила охрана комплекса и приказала водителю остановиться.

Un affrontement armé a eu lieu entre la #MINUSCA et les #FACA près du palais présidentiel. Après ça, le véhicule onusien a heurté à grande vitesse une femme, des douilles d'AK 7.62 ont été trouvées. Le véhicule a quitté le lieu d’accident et s'est dirigé vers le Sud ! pic.twitter.com/9n0WqY9VY8 — Serge Amadou (@serge_amadou) November 1, 2021

Тем не менее шофер сотрудников МИНУСКА не подчинился указаниям военнослужащих, развернул машину и, ускорившись, направился в сторону выезда. Бойцы ВС ЦАР (FACA) сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего открыли огонь по колесам автобуса, чтобы затормозить несущийся транспорт.

Несмотря на крики охраны президентской резиденции и стрельбу, водитель не сбавил скорость и уже за территорией сбил 12-летнюю девочку. От полученных увечий ребенок скончался до приезда врачей.

Преследующие автобус правоохранители сообщили, что он заехал на территорию базы египетского контингента миссии ООН в ЦАР. Охрана главы государства расценивает происшествие не просто как грубое нарушение установленных правил, а как попытку захвата стратегического объекта.

В настоящее время власти собирают документы для обращения в Организацию Объединенных Наций с требованием объяснить произошедшее и арестовать всех фигурантов инцидента до выяснения обстоятельств.

Стрельба в центре столицы, гибель ребенка и преследование миротворцев не могли остаться незамеченными населением. Многие уже потребовали передать виновного в смерти 12-летней девочки общественности, а остальной контингент немедленно вывести с территории страны.

Жителям республики надоело, что из-за «голубых касок» гибнут гражданские. Так, в конце апреля прошлого года патрульный автомобиль миссии ООН сбил жительницу деревни Бебура в префектуре Уам-Пенде и скрылся с места преступления. В результате происшествия потерпевшая скончалась.

Этой весной в городе Амадагаз бронемашина танзанийского контингента МИНУСКА задавила 37-летнего мотоциклиста, отца шестерых детей Село Азоса. Миротворцы попытались откупиться от семьи погибшего тысячей франков КФА и продуктами. Но когда «голубые каски» поняли, что родственники намерены добиваться справедливости, собрали улики, погрузили тело погибшего в автомобиль и скрылись.

Спустя месяц «голубые каски» оказались причастны к смерти еще одного жителя ЦАР. Грузовик ООН наехал на мототакси с пассажиром в районе Авеню де Франс пятого района столицы страны. Но вместо оказания помощи пострадавшим, водитель скрылся с места происшествия.

В августе, во время мирной акции протеста из-за очередного ДТП с летальным исходом по вине МИНУСКА, мавританский военный контингент открыл огонь по мирной демонстрации, испугавшись народного гнева. Одна из пуль убила 12-летнюю Калтуму Джума. Еще два человека получили ранения.

Население, общественные организации, гражданские движения и даже официальные лица Центральноафриканской Республики неоднократно требовали от руководства ООН наказать виновных, однако последние закрывали глаза на преступления подчиненных. Подобное положение дел вызывает народное негодование.