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Байден принес извинения мировому сообществу за решения Трампа по климату
Политика
Байден принес извинения мировому сообществу за решения Трампа по климату
Федеральное агентство новостей

Глазго, 1 ноября. Американский президент Джо Байден попросил прощения у мирового сообщества за решение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату.

Соответствующее заявление действующий лидер сделал во время климатического саммита в Глазго.

«Полагаю, я не должен просить прощения, но я прошу прощения за то, что США при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения», — сказал Джо Байден во время выступления.

Трамп принял решение о выводе США из Парижского соглашения в 2017 году. После победы Байдена на президентских выборах страна вновь вернулась к условиям договоренностей.

Как стало известно ранее, президент США на конференции в Глазго заявил о климатической угрозе для всего человечества. Плюс ко всему Байден принял участие в саммите «Большой двадцатки». Позже политик разочаровался встречей из-за России и Китая, пишет НСН.

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