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Власти Украины планируют запустить на территории страны производство ударных БПЛА Bayraktar
Армия
Власти Украины планируют запустить на территории страны производство ударных БПЛА Bayraktar
baykardefence.com  /  BAYKAR

Киев, 1 ноября. Анкара и Киев обсуждают возможность создания полного цикла производства ударных беспилотников Bayraktar на украинской территории. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Производство ударных беспилотников Bayraktar на Украине будет проходить одновременно с сервисным обслуживанием уже имеющихся дронов турецкого производства. Такой информацией поделился украинский дипломат Василий Боднар в интервью «Радио Свобода»1 (признано в РФ СМИ-иноагентом).

«Та информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля", которые могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран», — отметил Боднар.

Он добавил, что работы идут быстрыми темпами, однако предполагаемые сроки их окончания пока сложно назвать. В Турции достаточно заполнены производственные мощности, поэтому дополнительные также в интересах Анкары, подчеркнул дипломат.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Киев не должен ассоциировать приобретенные у Анкары ударные беспилотники Bayraktar со страной-производителем.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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