Президент Сербии Вучич на саммите G20 заявил о политическом весе России

Рим, 1 ноября. Россия является ключевым фактором энергетической безопасности Европы. Так считает президент Сербии Александр Вучич.

Глава республики выступил на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Политик заявил, что Москва обладает большим политическим весом.

«Все не сводится только к поставкам газа, роль Москвы важна для решения многих мировых проблем. Но если говорить о газе, то Россия действительно очень важна для энергобезопасности Европы», — резюмировал Александр Вучич.

Он сообщил, что 25 ноября встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудят вопросы заключения долгосрочного контракта на поставку газа. Ранее Вучич назвал эту встречу решающей, информирует НСН.

Саммит G20 прошел в Риме с 30 по 31 октября. Участники договорились координировать цены на энергоресурсы.