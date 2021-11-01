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«На минуточку» с Александром Малькевичем. Бревно в глазу Большого Брата
Общество

Новый выпуск посвящен лицемерию Европы и США в преддверии Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Триумфальное возвращение ведущего передачи Александра Малькевича в канун профессионального праздника работников СМИ не случайно. На днях на сайте Госдепартамента США появилось совместное заявление правительств 18 государств, выразивших обеспокоенность из-за якобы усиливающегося преследования независимых журналистов и СМИ в России. В числе прочих под документом подписались такие страны, как Украина и Латвия. Философия «вы не понимаете, это другое» вызвала у Александра Малькевича справедливое негодование.

О том, почему Запад «не видит бревна в своем глазу», — в новом выпуске передачи «На минуточку».

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