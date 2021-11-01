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Власти РФ утвердили индексы изменения оплаты коммунальных услуг на 2022 год
Экономика
Власти РФ утвердили индексы изменения оплаты коммунальных услуг на 2022 год
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Москва, 1 ноября. Правительство России приняло проект по индексации тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2022 год. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В первом полугодии плата за ЖКУ не будет подниматься, но в следующие шесть месяцев индексация составит от 2,9% до 6,5%. Она будет варьироваться в зависимости от региона страны.

Наименьший индекс изменения цен на услуги будет зафиксирован в Свердловской области, Республике Мэрий Эл и Чукотском автономном округе. Больше всего показатели поднимутся в Чеченской Республике, Санкт-Петербурге, Крыму, Москве и нескольких других субъектов государства.

Власти РФ индексируют коммунальные тарифы с 2013 года, чтобы сдерживать инфляцию. В текущем году средний размер тарифов по стране не превысил отметки в 3,3%.

Член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракосян ранее напомнила собственникам жилья, что они могут пересчитать свои платежи. Владельцы помещений должны направить в управляющую компанию документы, что их квартира пустовала более пяти календарных дней и не имеет индивидуальных счетчиков.

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