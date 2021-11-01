Датский медик Кондзиэлла объяснил, как околосмертный опыт связан со стратегией выживания

, 1 ноября. Феномен околосмертных переживаний может быть связан со стратегией выживание, такое необычное предположение высказали датские ученые.

Перед смертью перед глазами человека за доли секунды проносится вся жизнь, возникает зрительный эффект тоннеля со светом в конце. Даниэль Кондзиэлла, завотделением Национального госпиталя Дании объяснил, каким образом это связано со стратегией выживания.

«В животном мире есть такое явление, как танатоз — это эволюционное достижение, которое заключается в том, что существо притворяется мертвым, чтобы избежать смерти... Мы предположили, что танатоз может иметь отношение к околосмертным переживаниям, которые, как известно, возникают и в тех случаях, когда люди подвергаются нападениям», — приводит слова медика датский научный журнал Videnskab.

В материале приводится пример с жительницей США, которая чуть не погибла при нападении акулы. Женщина заявила, что в момент, когда она думала, что умрет, у нее перед глазами пронеслись все самые яркие моменты жизни. Это является примером околосмертных переживаний. Такой опыт имеется примерно у 8% жителей Земли, пишет издание Planet Today.

Научные исследования показали, что нормальное функционирование мозга человека зависит от множества факторов. В том числе и от его каждодневных привычек и пищевого поведения. Неправильное питание может привести к нарушению когнитивных функций.