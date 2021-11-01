Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 20:28
20:27
Политика
Политолог Валяев объяснил, почему Варшава не упускает шанса указать на ошибки Еврокомиссии
20:27
Экономика
Сбой в работе Ozon обвалил цены на товары
20:26
Происшествия
Злоумышленник представился курьером и похитил драгоценности на 2 млн рублей в Химках
20:25
Общество
Студия Lionsgate Movies показала трейлер фильма «Падение Луны» с Холли Берри
20:20
Политика
Нидерландский суд приобщил к делу MH17 данные «Алмаз-Антея»
20:18
Общество
Психолог Малышева посоветовала, чем заняться во время нерабочих дней
20:16
Общество
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Бревно в глазу Большого Брата
20:15
Экономика
Кабмин России принял план достижения углеродной нейтральности
20:14
Общество
Оформление Петербурга к Новому году посвятят 350-летию со дня рождения Петра I
20:14
Общество
Принц Уильям расстроил Кейт Миддлтон до слез и спровоцировал ссору
Все новости

Датский медик Кондзиэлла объяснил, как околосмертный опыт связан со стратегией выживания

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 19:23
Наука
Датский медик Кондзиэлла объяснил, как околосмертный опыт связан со стратегией выживания
pixabay.com  /  PD

, 1 ноября. Феномен околосмертных переживаний может быть связан со стратегией выживание, такое необычное предположение высказали датские ученые.

Перед смертью перед глазами человека за доли секунды проносится вся жизнь, возникает зрительный эффект тоннеля со светом в конце. Даниэль Кондзиэлла, завотделением Национального госпиталя Дании объяснил, каким образом это связано со стратегией выживания.

«В животном мире есть такое явление, как танатоз — это эволюционное достижение, которое заключается в том, что существо притворяется мертвым, чтобы избежать смерти... Мы предположили, что танатоз может иметь отношение к околосмертным переживаниям, которые, как известно, возникают и в тех случаях, когда люди подвергаются нападениям», — приводит слова медика датский научный журнал Videnskab.

В материале приводится пример с жительницей США, которая чуть не погибла при нападении акулы. Женщина заявила, что в момент, когда она думала, что умрет, у нее перед глазами пронеслись все самые яркие моменты жизни. Это является примером околосмертных переживаний. Такой опыт имеется примерно у 8% жителей Земли, пишет издание Planet Today.

Научные исследования показали, что нормальное функционирование мозга человека зависит от множества факторов. В том числе и от его каждодневных привычек и пищевого поведения. Неправильное питание может привести к нарушению когнитивных функций.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Датский медик Кондзиэлла объяснил, как околосмертный опыт связан со стратегией выживания
феномен выживание околосмертный опыт
Комментировать