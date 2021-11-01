Автоэксперт Холодов о казусе депутата Рашкина: «Всего две буквы, но какие важные»

Автоэксперт Александр Холодов в авторской колонке для ФАН разбирает казус, связанный с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Ранее стало известно, что Рашкина задержали с тушей убитого лося. Неподалеку от машины, которой, предположительно, управлял Рашкин, были найдены шкура и другие части животного. Следственный комитет начал проверку на причастность депутата к незаконной охоте, санкция по которой предусматривает в том числе лишение свободы.

Тем временем в интернете появился скриншот, предположительно, протокола о направлении Рашкина на медицинское освидетельствование на предмет наличия опьянения и об отказе депутата от этой процедуры. В графе «пройти медицинское освидетельствование» от руки написано: «Отказываюсь». Там же стоит подпись.

В связи с этим зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов приводит историю, как в протоколах появилась именно такая строка и как это, возможно, помогло многим водителям.

Обращаем внимание, материал, изложенный в авторской колонке, является личным мнением автора, которое может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Казус Рашкина, или Всего две буквы. Колонка Александра Холодова

Пользуясь случаем, напомню водителям некоторые правила медицинского освидетельствования. В нашей стране инспекторы ГИБДД имеют право сами проводить освидетельствование прямо на дороге. Они могут предложить водителю подышать в прибор (как говорят, «подуть в трубку»). Дальнейшее может выглядеть по-разному. Например, подышал остановленный водитель в трубку, инспектор увидел, что все чисто, и человек спокойно едет дальше. Или инспектор по приборам увидел, что водитель пьяный, и сразу оформил «вождение в нетрезвом состоянии». Тут вроде бы все просто.

Но есть три случая, когда водитель попадает на освидетельствование не к инспектору, а к врачу. Первый случай — когда водитель говорит: «Не хочу дышать в ваш прибор, верю только врачу». Это законно, человек может отказаться проходить освидетельствование на месте и настоять, чтобы его отвезли в медучреждение.

Второй вариант — водитель подышал в трубку, прибор указал на опьянение, а человек говорит: «Ваш прибор плохой, я ему не верю, верю только врачу, везите меня». В этом случае его также обязаны отвезти в медучреждение на освидетельствование.

И, наконец, третий вариант — прибор показывает нулевые значения, а дальше как в известном анекдоте...

Инспектор видит, что с водителем что-то не так, рисует мелом черту на асфальте и спрашивает:

«Дальше знаете, что делать?»

«Конечно, знаю», — отвечает водитель и зажимает ноздрю...

Говоря по-простому: у инспектора есть подозрение, что водитель неадекватен из-за наркотического опьянения, а поскольку анализ на месте показывает только отсутствие алкоголя, автомобилиста могут обязать пройти освидетельствование у врача.

Это именно обязанность водителя, а не его желание. Инспектору в трубочку человек имеет право не дышать, но медосвидетельствование пройти обязан. В противном случае наступает административная ответственность по статье КоАП РФ 12.26 «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Именно это, как можно предположить, и произошло в случае с Рашкиным. Некоторые СМИ поспешили написать, что он якобы был пьян. Это неправильно, так нельзя говорить. На самом деле, судя по имевшимся данным, он просто отказался от освидетельствования, а все остальное — из области наших предположений. И, предположительно, наказывать его будут и за отказ от освидетельствования.

Очень важный момент: как только водитель отказывается ехать к врачу, он уже совершил административное правонарушение. Ответственность за это правонарушение такая же жесткая, как за пьяное вождение. Поэтому очень важно не отказаться от освидетельствования случайно или по невнимательности.

flickr.com / @Leo Reynolds

А теперь расскажу, как по нашему предложению в свое время была изменена форма протокола о медицинском освидетельствовании водителей. Раньше в протоколах это выглядело так: была графа «На медицинское освидетельствование» и в пустой строке нужно было написать — «согласен» или «не согласен».

Но были жалобы: якобы водитель пишет в графе об освидетельствовании «согласен», а инспектор незаметно дописывает всего две буквы — «Н» и «Е», и получается «НЕ согласен». Водитель говорит: ну что, едем к врачу? А ему якобы говорят — езжайте куда хотите, мы уже все, что нам нужно, оформили, все ваши подписи у нас есть. Возможно, такие инциденты и вправду были, но не исключено, что в большинстве случаев это легенда, или водители это придумывали задним числом, для адвоката.

Поэтому в свое время, примерно в 2008 году, когда обсуждался новый административный регламент, я и мои коллеги предложили ГИБДД заменить формулировку «не согласен» каким-то другим словом, чтобы не было подозрений, что кто-то что-то там приписал.

Так в образце протокола вместо формулировки «согласен» — «не согласен» появилось: «согласен» — «отказываюсь». Тут уже волю водителя сфальсифицировать трудно. Увидев и интернете протокол, приписываемый Рашкину, я порадовался, что предложенное нами 15 лет назад новшество до сих пор живо. Возможно, убрав эти две буквы и заменив их словом «отказываюсь», мы спасли немало людей от лишения водительских удостоверений.

Интересный момент — у нас в стране есть возможность отказаться от освидетельствования, хотя это наказуемо. А в Америке, которая «любит» нас поучать на тему прав человека, насколько я знаю, ситуация иная. Я сам наблюдал, как там происходит процедура освидетельствования. Если американский полицейский подозревает, что водитель нетрезв, такого человека сначала просят сделать несколько простых тестов на выбор. Пройти по линии, дотронутся до кончика носа, попрыгать на одной ноге и так далее. Наши наркологи тоже используют эти тесты.

Если после этих тестов у американского полицейского остались подозрения, водителя везут сразу в участок, больше похожий на тюрьму. Я не оговорился — у них и пьяный водитель, и матерый преступник, и убийца могут содержаться в одном здании. Там водителю предлагают пройти процедуру освидетельствования — подышать в специальный прибор, примерно такой же, как у нас. А Америке свои нормы допустимого содержания алкоголя в крови, в некоторых штатах разрешенная доза достаточно высокая. Это, кстати, одна из причин, почему США не подписывают Венскую конвенцию о дорожном движении. Там ограничения по алкоголю в крови достаточно жесткие, и некоторым штатам, чтобы соответствовать общим стандартам, пришлось бы серьезно менять законодательство.

Так вот, если водитель, у которого по приборам в крови есть алкоголь, отказывается от освидетельствования, с ним, насколько я знаю, поступают весьма жестко. Такого водителя могут насильно посадить в специальное металлическое кресло (я видел подобное кресло в Сан-Франциско в 2010 году, довольно неприятная штука), кисти фиксируют наручниками на поручнях, и полицейский (даже не врач, а именно полицейский, который прошел специальные курсы) берет у него из вены кровь. На основании этого анализа устанавливается, имеет ли место опьянение. То есть в Америке отказа от освидетельствования просто не существует. Если у водителя есть опьянение, оно будет установлено. Тут каждый может поразмышлять на тему прав человека — у них и у нас.

С одной стороны — в США освидетельствование, от которого нельзя отказаться; с другой — некий казус, существующий у нас. Тот же Рашкин никем пьяным не признан, он имеет право заявить о любых причинах отказа от освидетельствования. За это он может понести наказание, но, если он, предположительно, был пьян, доказать это уже не получится. Это может сыграть роль в случае привлечения его к уголовной ответственности, ведь состояние опьянения как правило считается отягчающим обстоятельством. Но в отношении Рашкина это никто уже не докажет. А те СМИ, которые пишут, что он якобы «был пьян», вполне могут нарваться на иск о клевете.

Вот такая история о «казусе Рашкина» и о двух важных буквах, «изгнание» которых из протокола, возможно, спасло не одно воительское удостоверение.