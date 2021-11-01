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Тарасов приехал встречать Костенко из роддома вместе с дочерями
Шоу-бизнес
Тарасов приехал встречать Костенко из роддома вместе с дочерями
Prt Scr instagram.com  /  @kostenko.94

Москва, 1 ноября. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель и блогер Анастасия Костенко выписалась из роддома после появления сына на свет. Экс-игрок «Локомотива» встретил жену и малыша.

Тарасов поделился кадрами с выписки на своей странице в Instagram. Он приехал забирать Костенко и новорожденного сына вместе с дочерями. На видео счастливый отец держит малыша на руках и демонстрирует его девочкам, присев на корточки. Одна из дочерей звездной пары трогательно поцеловала младшего брата.

«Забрал своих», — подписал ролик Тарасов, поставив эмодзи в виде красного сердца.

Тарасов приехал встречать Костенко из роддома вместе с дочерями
Prt Scr instagram.com / @tarasov23

Знаменитая семья устроила из выписки настоящий праздник. Новорожденного нарядили в голубой комбинезон и шапочку, а сестры малыша надели платья такого же цвета. Голубые оттенки присутствовали и в одежде счастливых многодетных родителей.

Холл для выписки украсили множеством воздушных шаров. На событие пригласили аниматора в костюме медведя, саксофонистку и фотографа. Костенко получила в подарок большой букет желтых роз. Модель поделилась эмоциями от выписки в соцсети.

«В новый путь, мои самые любимые и родные человечки! Нашей с папой любви хватит на каждого из вас, ведь с каждым разом ее становится все больше и больше. До слез обожаю вас», — подчеркнула супруга футболиста.

Сын Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова появился на свет 29 октября. Мальчику дали имя Алексей. Для модели это третий ребенок, а для футболиста — четвертый. У экс-игрока «Локомотива» есть дочь от первого брака.

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