Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 20:27
20:27
Политика
Политолог Валяев объяснил, почему Варшава не упускает шанса указать на ошибки Еврокомиссии
20:27
Экономика
Сбой в работе Ozon обвалил цены на товары
20:26
Происшествия
Злоумышленник представился курьером и похитил драгоценности на 2 млн рублей в Химках
20:25
Общество
Студия Lionsgate Movies показала трейлер фильма «Падение Луны» с Холли Берри
20:20
Политика
Нидерландский суд приобщил к делу MH17 данные «Алмаз-Антея»
20:18
Общество
Психолог Малышева посоветовала, чем заняться во время нерабочих дней
20:16
Общество
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Бревно в глазу Большого Брата
20:15
Экономика
Кабмин России принял план достижения углеродной нейтральности
20:14
Общество
Оформление Петербурга к Новому году посвятят 350-летию со дня рождения Петра I
20:14
Общество
Принц Уильям расстроил Кейт Миддлтон до слез и спровоцировал ссору
Все новости

Ведущий Норкин сумел развеселить гостей передачи «Место встречи» анекдотом про Хеллоуин
Политика
Ведущий Норкин сумел развеселить гостей передачи «Место встречи» анекдотом про Хеллоуин
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 ноября. Российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил гостей передачи «Место встречи» остроумным анекдотом на тему Хеллоуина.

В эфире телеканала НТВ приглашенные эксперты обсудили вопрос, связанный с оскорблением чувств верующих. В частности, речь зашла о неуважительном поведении девушки, которая опубликовала непристойную фотографию в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. Гости также затронули тему ужесточения законодательства и введения новых правил в этой сфере.

Андрей Норкин в конце передачи решил рассказать традиционный тематический анекдот. На это раз шутка была посвящена празднованию Хеллоуина, который ежегодно отмечается в западных странах 31 октября.

Ведущий Норкин сумел развеселить гостей передачи «Место встречи» анекдотом про Хеллоуин
Prt Scr youtube.com / НТВ

«Муж говорит жене: «Давай твоих подруг сегодня в гости позовем?» Она ему отвечает: «Ты же всегда говорил, что они страшные». «Ну на Хеллоуин самое то!»» — пошутил телеведущий.

Очередной свежий анекдот Андрея Норкина заставил посмеяться не только экспертов, но и приглашенных зрителей.

Ранее телеведущий поделился своими познаниями в сфере видеоигр. Норкин вспомнил героев знаменитых видеоигр Nintendo.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Ведущий Норкин сумел развеселить гостей передачи «Место встречи» анекдотом про Хеллоуин
норкин анекдот хеллоуин
Комментировать