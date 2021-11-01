Ведущий Норкин сумел развеселить гостей передачи «Место встречи» анекдотом про Хеллоуин

Москва, 1 ноября. Российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил гостей передачи «Место встречи» остроумным анекдотом на тему Хеллоуина.

В эфире телеканала НТВ приглашенные эксперты обсудили вопрос, связанный с оскорблением чувств верующих. В частности, речь зашла о неуважительном поведении девушки, которая опубликовала непристойную фотографию в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. Гости также затронули тему ужесточения законодательства и введения новых правил в этой сфере.

Андрей Норкин в конце передачи решил рассказать традиционный тематический анекдот. На это раз шутка была посвящена празднованию Хеллоуина, который ежегодно отмечается в западных странах 31 октября.

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«Муж говорит жене: «Давай твоих подруг сегодня в гости позовем?» Она ему отвечает: «Ты же всегда говорил, что они страшные». «Ну на Хеллоуин самое то!»» — пошутил телеведущий.

Очередной свежий анекдот Андрея Норкина заставил посмеяться не только экспертов, но и приглашенных зрителей.

Ранее телеведущий поделился своими познаниями в сфере видеоигр. Норкин вспомнил героев знаменитых видеоигр Nintendo.