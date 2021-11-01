Недостроенное многоэтажное здание обрушилось в Нигерии

Лагос, 1 ноября. Здание в 21 этаж обрушилось в Нигерии. Пока еще неизвестно, сколько человек могут находиться под обломками.

ЧП произошло в фешенебельном районе Икойе крупнейшего города Нигерии Лагоса. Здание в 21 этаж находилось в стадии строительства и внезапно рухнуло. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия. Пока нет информации о жертвах и пострадавших. Идет разбор завалов.

Накануне один человек погиб и двое пострадали при обрушении башенного крана в Шанхае. Трагедия произошла на строительной площадке.