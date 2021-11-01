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Недостроенное многоэтажное здание обрушилось в Нигерии

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 19:12
Происшествия
Недостроенное многоэтажное здание обрушилось в Нигерии
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Табунова

Лагос, 1 ноября. Здание в 21 этаж обрушилось в Нигерии. Пока еще неизвестно, сколько человек могут находиться под обломками.

ЧП произошло в фешенебельном районе Икойе крупнейшего города Нигерии Лагоса. Здание в 21 этаж находилось в стадии строительства и внезапно рухнуло. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия. Пока нет информации о жертвах и пострадавших. Идет разбор завалов.

Накануне один человек погиб и двое пострадали при обрушении башенного крана в Шанхае. Трагедия произошла на строительной площадке.

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обрушение здание лагос
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