Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 20:27
20:27
Экономика
Сбой в работе Ozon обвалил цены на товары
20:26
Происшествия
Злоумышленник представился курьером и похитил драгоценности на 2 млн рублей в Химках
20:25
Общество
Студия Lionsgate Movies показала трейлер фильма «Падение Луны» с Холли Берри
20:20
Политика
Нидерландский суд приобщил к делу MH17 данные «Алмаз-Антея»
20:18
Общество
Психолог Малышева посоветовала, чем заняться во время нерабочих дней
20:16
Общество
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Бревно в глазу Большого Брата
20:15
Экономика
Кабмин России принял план достижения углеродной нейтральности
20:14
Общество
Оформление Петербурга к Новому году посвятят 350-летию со дня рождения Петра I
20:14
Общество
Принц Уильям расстроил Кейт Миддлтон до слез и спровоцировал ссору
20:14
Происшествия
Алтайская школьница умерла во время свидания из-за печного отопления
Все новости

Байден заявил об угрозе для всего человечества на саммите в Глазго

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 19:08
Политика
Байден заявил об угрозе для всего человечества на саммите в Глазго
 /  Федеральное агентство новостей

Глазго, 1 ноября. Изменение климата представляет угрозу для существования всего человечества, заявил американский президент Джо Байден.

Глава американского государства 1 ноября выступил на климатической конференции СОР26 в Глазго.

«Это вызов самой нашей жизни. Экзистенциальная угроза существованию человека, каким мы его знаем. С каждым днем промедления цена бездействия возрастает», — сказал президент США.

Как стало известно ранее, американский лидер едва не уснул под камеры журналистов на климатическом саммите в Глазго. Спас клюющего носом Байдена от конфуза подошедший с вопросом сотрудник американского госаппарата.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден заявил об угрозе для всего человечества на саммите в Глазго
сша оон байден климат
Комментировать