Байден заявил об угрозе для всего человечества на саммите в Глазго

Глазго, 1 ноября. Изменение климата представляет угрозу для существования всего человечества, заявил американский президент Джо Байден.

Глава американского государства 1 ноября выступил на климатической конференции СОР26 в Глазго.

«Это вызов самой нашей жизни. Экзистенциальная угроза существованию человека, каким мы его знаем. С каждым днем промедления цена бездействия возрастает», — сказал президент США.

Как стало известно ранее, американский лидер едва не уснул под камеры журналистов на климатическом саммите в Глазго. Спас клюющего носом Байдена от конфуза подошедший с вопросом сотрудник американского госаппарата.