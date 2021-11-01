Пожарные Нью-Йорка отказываются от несения службы из-за обязательной вакцинации

Нью-Йорк, 1 ноября. В Нью-Йорке 26 пожарных частей прекратили работу из-за отказа сотрудников пройти процедуру вакцинации. Об этом сообщает издание New York Post.

Сообщается, что нехватка сотрудников, которая возникла после наступления крайнего срока, который был установлен городскими властями муниципальным служащим на то, чтобы сделать прививку от COVID-19, привела к закрытию 26 из 218 городских пожарных станций.

The 26 NY firehouses that have been forced to close after firefighters refused to get vaccinated as seven-year-old dies in blaze and union warns lives are at risk https://t.co/Se2PvCFb6a pic.twitter.com/yjKgb9GvfZ — sunfellow (@sunfellow) November 1, 2021

Сотрудники пожарной охраны покинули свои рабочие места после многочисленных акций протеста, указывая, что многие из них уже переболели COVID-19 и имеют естественный иммунитет, что никак не учитывается в распоряжении городских властей об обязательной вакцинации.

Представитель Пожарного департамента Джим Лонг заявил, что закрытие пожарных станций не является постоянным, описав их как «временно вышедшие из строя», а ситуацию как «нестабильную», поскольку она привела к переводу пожарных в подразделения, где они были необходимы.

«Ситуация остается нестабильной. Мы нанимаем сотрудников, чтобы вернуть подразделения в строй или переместить другие части в этот район для несения службы», — заявил Лонг.

Многие жители города напрямую обвиняют в сложившейся ситуации мэра Билла де Блазио, чье решение об обязательной вакцинации всех работников городских служб привело к негативным последствиям.

.@FDNY Ladder 149 in Dyker Heights #Brooklyn was closed today due to Mayor de Blasio’s overreaching vaccine mandate. If he doesn’t reverse course, the city will lose first responders and put New Yorkers in more danger. pic.twitter.com/jVo1WUVkgM — Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) October 30, 2021

«Если кто-то умрет из-за медленного реагирования на чрезвычайные ситуации, это будет на совести от Билла де Блазио и его чрезмерных полномочий. Я надеюсь, что этот дурак исправит ситуацию как можно скорее», — заявила член Конгресса от Бруклина Николь Маллиотакис.

Она обвинила де Блазио в лицемерии, напомнив, что в разгар пандемии сотрудники экстренных служб не были обеспечены элементарными средствами индивидуальной защиты, но продолжали исправно нести свою службу.

Маллиотакис призвала мэра вернуть возможность для нежелающих вакцинироваться оставаться на службе после еженедельного тестирования на наличие антител.

PrScr YouTube / MyCreativeWorkshop

Вполне возможно, что ситуация с отстранением сотрудников может вскоре измениться — ведь завтра жители Нью-Йорка будут избирать нового мэра. В то же время основной претендент на кресло градоначальника — бывший полицейский из Бруклина Эрик Адамс — в вопросах вакцинации придерживается политики Билла де Блазио.