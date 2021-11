Пожарные Нью-Йорка отказываются от несения службы из-за обязательной вакцинации

Нью-Йорк, 1 ноября. В Нью-Йорке 26 пожарных частей прекратили работу из-за отказа сотрудников пройти процедуру вакцинации. Об этом сообщает издание New York Post.

Сообщается, что нехватка сотрудников, которая возникла после наступления крайнего срока, который был установлен городскими властями муниципальным служащим на то, чтобы сделать прививку от COVID-19, привела к закрытию 26 из 218 городских пожарных станций.

The 26 NY firehouses that have been forced to close after firefighters refused to get vaccinated as seven-year-old dies in blaze and union warns lives are at risk https://t.co/Se2PvCFb6a pic.twitter.com/yjKgb9GvfZ