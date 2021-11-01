Экономист Голубев рассказал о размере прибавки, которая спасет пенсии россиян от снижения

Индексация пенсий не успевает за разгоняющейся инфляцией, поэтому реальная пенсия имеет тенденцию к сокращению. Чтобы компенсировать потери, пенсионерам необходимо доплачивать по 3-4 тыс. рублей к среднему размеру пенсии. Об этом в разговоре с ФАН рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

Последние восемь месяцев уровень реальной пенсии россиян снижается. И происходит это из-за высокой инфляции. По данным Росстата, в феврале 2021 года реальные пенсии снизились на 0,1% в годовом выражении. В марте динамика составила 0,2%, в апреле — 0,1%, в мае — 0,5%, в июне — 1,0%, в июле — 0,9%, в августе — 1,0%, а в сентябре достигла 1,8%. При этом единовременные выплаты в 10 тыс. рублей при сведении показателей не учитывались.

По словам Голубева, из-за фактического снижения уровня пенсий хуже всего себя чувствуют «молодые» неработающие пенсионеры. У людей, которые вышли на пенсию совсем недавно, как правило, она невысокая. Нередко получается, что и рабочий стаж у них не такой большой, как у людей 70-80 лет, пояснил он. Лучше себя чувствуют те, кто продолжал работать на пенсии и лишь некоторое время назад решил уйти на заслуженный отдых. В результате того, что у этих людей большой трудовой стаж, пенсия у них повыше.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт объяснил, чтобы реальная пенсия не снижалась, надо, чтобы ее индексация была равна уровню реальной инфляции, которая к концу октября составила примерно 8%.

«Надо понимать, что у пенсионеров их личная инфляция, как правило, значительно выше официальной. Официальная — это как средняя температура по больнице: она включает различные потребительские запросы. Для пенсионеров важна продуктовая инфляция, а она всегда выше. Поэтому у разных категорий пенсионеров она может составлять 15-20%, а то и более», — рассказал Голубев.

По его подсчетам, если опираться на данные о том, что средняя пенсия составляет около 16,5 тыс. рублей, то только с точки зрения официальной инфляции индексация спустя год должна быть примерно на уровне 1200-1300 рублей плюсом. Но тут опять вмешивается пресловутый фактор так называемой личной инфляции, отметил экономист.

«Если учитывать личную инфляцию, то здесь прирост должен составлять уже 3-4 тыс. рублей к средней пенсии», — подчеркнул он.

Глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рекомендовал начинать откладывать деньги к пенсии с первого дохода. По его мнению, самым простым и эффективным способом накоплений на пенсию являются негосударственные пенсионные фонды.