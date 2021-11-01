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Состояние Маска превысило 300 млрд долларов

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 18:53
Экономика
Состояние Маска превысило 300 млрд долларов
Prt Scr youtube.com/Илон Маск

Вашингтон, 1 ноября. Илон Маск стал стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 300 млрд долларов. Информацию об этом опубликовал Forbes.

Такого результата капитал Илона Маска достиг после начала торгов. Он вырос вслед за повышением котировок компании Tesla.

Теперь, согласно рейтингу Forbes Real-Time, состояние богатейшего бизнесмена планеты составляет 302,4 млрд долларов, Этот рейтинг обновляется в реальном времени в ходе биржевых торгов.

Предприниматель Илон Маск заявил о планах открыть собственный Техасский Институт технологии и науки в США. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

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