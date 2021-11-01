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Михаил Богданов и Ян Кубиш обсудили подготовку к международной конференции по Ливии
Весь мир
Михаил Богданов и Ян Кубиш обсудили подготовку к международной конференции по Ливии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ирина Юрова

Москва, 1 ноября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов переговорил со спецпосланником генсека ООН Яном Кубишем. Контакты касались ливийского вопроса.

Согласно заявлению пресс-службы российского ведомства, телефонный разговор состоялся накануне по инициативе ООН. Стороны обсудили подготовку к международной конференции по Ливии. Мероприятие пройдет 12 ноября в Париже.

Богданов и Кубиш также обменялись мнениями по поводу дальнейшего продвижения политического процесса в североафриканской стране. Они подтвердили важность выполнения ранее принятых международным сообществом решений. В частности, указали на необходимость проведения всеобщих выборов, намеченных на 24 декабря.

Ранее спецпосланник ООН встретился в Каире с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абул Гейтом. Стороны обсудили предстоящий плебисцит и вывод иностранных боевиков с ливийской территории.

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