Михаил Богданов и Ян Кубиш обсудили подготовку к международной конференции по Ливии

Москва, 1 ноября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов переговорил со спецпосланником генсека ООН Яном Кубишем. Контакты касались ливийского вопроса.

Согласно заявлению пресс-службы российского ведомства, телефонный разговор состоялся накануне по инициативе ООН. Стороны обсудили подготовку к международной конференции по Ливии. Мероприятие пройдет 12 ноября в Париже.

Богданов и Кубиш также обменялись мнениями по поводу дальнейшего продвижения политического процесса в североафриканской стране. Они подтвердили важность выполнения ранее принятых международным сообществом решений. В частности, указали на необходимость проведения всеобщих выборов, намеченных на 24 декабря.

Ранее спецпосланник ООН встретился в Каире с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абул Гейтом. Стороны обсудили предстоящий плебисцит и вывод иностранных боевиков с ливийской территории.