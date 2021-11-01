Пользователи соцсетей обвинили балтийскую нерпу в нездоровом образе жизни

«В меру упитанную даму в полном расцвете сил» заметили на берегу Финского залива в Ленинградской области в пятницу.

Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям. На нем была запечатлена героиня дня, неподалеку от которой лежала ее соплеменница, не обладавшая столь же внушительными габаритами. Большинство зрителей умилились, увидев близкую к сферической форму животного. Однако не все пользователи с должным восторгом отнеслись к впечатляющим размерам ластоногого. Некоторые выразили неуверенность в отсутствии у нерпы болезней.

«А может у нее что-то не то по здоровью, что она такая плотненькая?», — задумалась одна из пользовательниц Instagram.

Другие были менее тактичны и сразу же бросились на борьбу с предполагаемым лишним весом животного.

«Вообще-то, если кто-то не понимает, ожирение — это болезнь! И зрелище, мягко говоря, довольно печальное», — заявил один из комментаторов.

Однако, по словам специалистов, «более чем совершенных форм тела» нерпа достигла благодаря предприимчивости, хорошему аппетиту и охотничьей удаче. Жировая прослойка призвана помочь ластоногому пережить грядущие морозы. Поэтому беспокоиться из-за недостатка тренировок в жизни дикого животного не стоит.