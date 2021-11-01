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Ксения Корнева рассказала, как оказалась в «Уральских пельменях»
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала, как оказалась в «Уральских пельменях»
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov

Москва, 1 ноября. Юмористка Ксения Корнева пришла в команду «Уральские пельмени» ради одного номера, но в итоге осталась на шесть лет. Артистка раскрыла подробности попадания в шоу.

Корнева рассказала, что до того, как стала участницей «Уральских пельменей», она жила в Новосибирске и вела свадьбы. Потом девушка решила переехать в Москву. После переезда звезду пригласили в «Уральские пельмени».

«Они написали номер как раз под меня, и я поехала. Так и осталась, уже шесть лет прошло», — вспомнила юмористка в разговоре с kp.ru.

Знаменитость призналась, что очень благодарна авторам шоу, которые дают ей возможность менять образы на сцене. Она играет не только грозных женщин, но может перевоплотиться в ребенка или бабушку.

Участницы шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева и Ксения Корнева тепло общаются друг с другом. При этом Юрьева честно сообщила подписчикам, что прекратила поддерживать контакты с экс-звездой команды Юлией Михалковой, которая ушла почти два года назад.

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шоу уральские пельмени корнева
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