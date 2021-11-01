Алжир прекратил поставки газа в Испанию через Марокко

Алжир, 1 ноября. Президент республики Абдельмаджид Теббун поручил прекратить экспорт газа в Испанию по трубопроводу Магриб-Европа (ГМЕ), пролегающий через территорию Марокко. Об этом сообщает администрация главы государства.

«В связи с враждебными действиями Рабата по отношению к Алжиру, подрывающими национальное единство, нефтяная компании Sonatrach обязана прекратить торговые связи с королевской энергетической компанией ONEE», — говорится в заявлении лидера.

Газопровод ГМЕ доставляет голубое топливо в Испанию через Марокко. В рамках транзита соседняя страна получает выплаты.

Рабат также использует часть газа для производства около 10% электроэнергии. Власти Алжира решили не продлевать контракт, действие которого закончилось 31 октября.

Компания Sonatrach объявила, что продолжит поставлять голубое топливо в Испанию только по трубопроводу Medgaz. В настоящий момент подводный объект имеет меньшую мощность, однако республика уже приступила к его модернизации, чтобы восполнить нехватку.

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На фоне прекращения экспорта через Марокко цены на газ в Евросоюзе подскочили на 11%. В результате стоимость тысячи кубов достигла 870 долларов.

Алжир и Рабат поссорились по ряду вопросов, начиная от слежки за официальными лицами через шпионское приложение Pegasus и заканчивая спором вокруг суверенитета Западной Сахары. В итоге МИД республики разорвал дипломатические отношения с королевством и запретил полеты марокканских авиалиний через воздушное пространство страны.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее разобралась в корне проблемы по спорным территориям Западной Сахары и спрогнозировала возможный исход конфликта.