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Переехавший в Россию итальянец Джузеппе прямо ответил, почему никогда не вернется на родину

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 18:48
Общество
Переехавший в Россию итальянец Джузеппе прямо ответил, почему никогда не вернется на родину
Prt Scr youtube.com  /  Ближе

, 1 ноября. Итальянец Джузеппе живет в России уже семь лет, работает переводчиком и преподавателем, и не планирует возвращаться на родину.

Решение о переезде он принял еще в юном возрасте. В городке на юге Италии, где вырос Джузеппе, было много выходцев из бывших советских республик, поэтому русский язык он начал изучать довольно рано. В 15 лет юноша решил, что его будущее связано с Россией.

Адаптация в Москве давалась 22-летнему иностранцу непросто, было мало денег и слабые познания в языке. Против него была даже погода, в столице в его первый приезд столбики термометра не поднимались выше +4 градусов. Для теплолюбивого итальянца это было слишком холодно.

«Когда я только переехал, у меня было мало денег, я жил в каких-то хостелах, в общежитиях с гастарбайтерами. Конечно, это было просто ужасно. Но мне повезло, что быстро нашел работу преподавателем итальянского, хотя очень плохо знал русский», — вспоминает Джузеппе в интервью YouTube-каналу «Ближе».

Переехавший в Россию итальянец Джузеппе прямо ответил, почему никогда не вернется на родину

Джузеппе признался, что полюбил Москву и не хочет возвращаться в Италию. У него был опыт, когда он целый год прожил на родине, но так и не смог привыкнуть к местной жизни. Джузеппе отметил, что в Италии совсем другой менталитет, там к нему не относились с таким уважением, как в России. Кроме того, на родине иностранец столкнулся с экономическими проблемами, в которых погрязла страна.

«Прошло меньше года, и я вернулся обратно в Москву. Это был ужасный опыт, но зато я понял, что не хочу обратно», — объяснил итальянец.

Джузеппе ездит в Италию раз в год, чтобы навестить маму и друзей. При этом он не испытывает тяги к родным местам, через три дня его тянет обратно в Москву.

«Да, там море, солнце, но это хорошо, когда тебе нечего делать, когда ты отдыхаешь. Италия — она для отдыха, а не для жизни», — пояснил Джузеппе.

Переехавший в Россию итальянец Джузеппе прямо ответил, почему никогда не вернется на родину
Prt Scr youtube.com / Ближе

К тому же в Москве у него своя семья, он женился на русской девушке. Джузеппе отметил, что сейчас в российской столице очень много его соотечественников. Он объяснил это тем, что в России для европейцев очень много возможностей, и русские хорошо относятся к иностранцам. Если раньше меккой для переселенцев была Америка, то сейчас итальянцы предпочитают Россию.

Иностранцы часто отмечают особенность российского менталитета. Голландец Махил, проживающий с русской женой и детьми в Москве, недавно побывал на кавказском рынке в Кисловодске и с восторгом поделился впечатлениями.

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итальянец переезд менталитет
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