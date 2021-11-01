Комиссия по правам человека Ливии обеспокоена похищением нефтяников в Триполи

Триполи, 1 ноября. Национальная комиссия по правам человека Ливии (NCHRL) обеспокоена судьбой похищенного члена Совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Белькасима Шанкира. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Правозащитники также напомнили о пропаже председателя Нефтяного института управления Халида аль-Амати и представителя компании Aquaus oil operations. Их местоположение до сих пор неизвестно.

Сотрудники NCHRL призвали Министерство внутренних дел и другие органы безопасности разыскать похищенных граждан и добиться их освобождения. Всех виновных в преступных действиях арестовать и передать под суд.

Представители ННК также осудили «незаконный арест» Шанкира, которого остановили в аэропорту Митига в Триполи, когда он вернулся из-за границы со своей семьей.

«Член совета директоров задержан произвольным и неподобающим образом, что не соответствует уровню ответственности при общении с общественным и национальным деятелем», — говорится в заявлении.

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Корпорация призвала Президентский совет, переходное Правительство национального единства (ПНЕ) и Генерального прокурора принять все юридические меры и освободить Шанкира. Письма также направлены в ООН и международные правозащитные организации с предложением вмешаться.

По предварительным данным, трех специалистов в нефтяной отрасли похитили контрабандисты. Они намерены получить выкуп за их свободу. Официальных требований пока не поступало.

Генеральная прокуратура Ливии в конце сентября объявила о захвате группы боевиков, виновных в гибели шести мигрантов. Их арестовали по обвинению в незаконном перемещении беженцев на территории государства и торговли людьми.