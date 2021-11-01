Санкт-Петербург, 1 ноября. Журналист из Франции Тьерри Мейсан дал интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэраде. Он рассказал о политических преследованиях на Западе и о темах, которые там нельзя поднимать.

Мейсан является автором книги о теракте 11 сентября 2001 года. Он написал, что трагедия была спланирована американскими спецслужбами. Журналист уверен, что именно после публикации своей работы в США начались политические преследования.

Мира Тэрада отметила, что Тьерри Мейсан очень жестко разоблачил политический произвол в Европе и Соединенных Штатах. Они буквально травят всех, кто выражает позицию, отличную от мнения официальной власти.

«Запад больше не является цивилизацией разума. Сейчас Запад стремится выжить, уничтожая других», — констатировал журналист в интервью главе ФБР.

Он сообщил, что в Европе и США есть много запрещенных тем. Например, журналисты и писатели не могут говорить правду о Второй мировой войне, о России и Китае, террористах, НАТО, экологии, падении среднего класса и пандемии коронавируса. Власти пропагандируют ложь, продвигая свои интересы и скрывая от населения истину.

Ранее Мейсан предоставил главе ФБР Тэраде эксклюзивное свидетельство политических преследований и подавления свободы слова в западных странах.