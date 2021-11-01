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Клюющий носом Джо Байден на климатическом саммите в Шотландии попал на видео

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 18:45
Политика
Клюющий носом Джо Байден на климатическом саммите в Шотландии попал на видео
 /  ПолитРоссия

Глазго, 1 ноября. Президент США Джо Байден чуть не уснул под камеры журналистов на климатическом саммите в Глазго. Спас клюющего носом политика от конфуза подошедший с вопросом сотрудник американского госаппарата.

На опубликованном британским изданием Daily Telegraph коротком видеоролике отчетливо заметно, как Байден постепенно засыпает под речь докладчика о необходимости принимать решения по борьбе с изменениями климата. Политик заметно заклевал носом, когда к нему подошел один из сотрудников с вопросом, после чего американский лидер оживился.

Президент США Джо Байден нередко становится героем забавных историй и дипломатических неловкостей, а также получил прозвище «сонный Джо» от своего политического оппонента и экс-президента страны Дональда Трампа. Во время своего предыдущего визита в Ватикан американский лидер назвал папу Римского Франциска «самым популярным афроамериканским игроком в бейсбол».

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