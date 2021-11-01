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Военный комитет «5+5» договорился с соседними странами о выводе наемников из Ливии
Весь мир
Военный комитет «5+5» договорился с соседними странами о выводе наемников из Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Каир, 1 ноября. Совместный военный комитет «5+5» (СВК) договорился с Суданом, Чадом и Нигером о координации действий для начала практических шагов по выводу наемников с территории Ливии, которые являются их гражданами.

Согласно заключительному заявлению ведомства по итогам переговоров в Египте, представители соседних с североафриканским государством стран в ходе встреч подтвердили полную готовность к сотрудничеству. Общие усилия направят на осуществление эвакуации иностранных боевиков.

Заседания СВК стартовали в субботу, 30 октября, в Каире. На мероприятие пригласили делегации из Судана, Чада и Нигера с целью обсуждения присутствия граждан этих стран на ливийской земле в качестве наемников.

Военный комитет сообщил, что трехдневные переговоры призваны дополнить итоги встречи в Женеве, состоявшейся 8 октября. Тогда участники разработали план действий по выводу боевиков и иностранных войск.

Член СВК генерал-майор Ливийской национальной армии Фарадж ас-Саусаа подтвердил журналистам, что в ходе каирских встреч стороны договорились о формировании совместных комитетов. Новые органы займутся рассмотрением вопросов, касающихся эвакуации наемников из страны. Они разместятся в штаб-квартире ведомства в городе Сирт.

По словам ас-Саусаа, представители Чада и Судана подтвердили начало процесса диалога с оппозиционными силами для того, чтобы позволить им вернуться с территории юга Ливии на родину. Если не достигнут соглашения, ливийские военные предпримут другие меры для их изгнания.

Ранее генсек Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт обсудил со спецпосланником ООН в Ливии Яном Кубишем вывод иностранных боевиков. Последний рассказал о ходе реализации плана по эвакуации сил с территории страны.

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