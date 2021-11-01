Дело табачного барона прикрыли во Владимирской области

Индивидуального предпринимателя обвиняют в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке, в особо крупном размере. Сотрудники СКР по Владимирской области вели это дело во взаимодействии с региональным УМВД.

Следствию удалось установить, что около восьми месяцев — с декабря 2020 года по июль 2021 года — 36-летний мужчина покупал контрафактную табачную продукцию. В том числе в интернете. Сигареты он хранил в гараже и арендованном складском помещении.

«Сотрудники МО МВД России «Муромский» 8 июля 2021 года обнаружили и изъяли из незаконного оборота партию немаркированных табачных изделий различных наименований и стран-производителей в количестве около 145 тысяч штук на общую сумму более 15,5 миллиона рублей», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СКР по Владимирской области Мария Серова.

Обвиняемый полностью раскаялся и признал вину. Доказательств для утверждения обвинительного заключения оказалось достаточно. Дело передали в суд, который рассмотрит его по существу.

Отметим, максимальное наказание по этой статье составляет до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. При этом суд может посчитать, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества. Статья также предполагает назначение принудительных работ либо просто штраф.

Ранее ФАН писал, что адвокату адвокатской палаты Алтайского края и его знакомому предпринимателю вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Они развели фигуранта уголовного дела на 12 млн рублей.