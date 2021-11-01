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Николай Басков сообщил о выписке переболевшей коронавирусом матери

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 18:27
Общество
Николай Басков сообщил о выписке переболевшей коронавирусом матери
instagram.com  /  @nikolaibaskov

Москва, 1 ноября. Знаменитый певец Николай Басков рассказал о состоянии попавшей в больницу с коронавирусом матери Елены. Пост благодарности после выписки родительницы он написал на своей странице в Instagram.

Мать народного артиста России лечилась в Городской клинической больнице №52. Певец отметил чуткость, внимание и высокий профессионализм врачей, которые своевременно оказали помощь его матери.

«Она уже дома, все нормально», — сообщил 45-летний исполнитель.

Он поблагодарил врачей и медсестер за работу. Также слова благодарности были адресованы многочисленным поклонникам артиста. Басков в завершении поста пожелал всем здоровья и призвал беречь своих родных.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса уже переболели коронавирусом. Причем заболевание не у всех протекало в легкой форме. Борьбу с коварной болезнью продолжает именитый актер Валерий Гаркалин. У артиста диагностировали почти 100% поражения легких.

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