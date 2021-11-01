Школьники из Ингушетии побили мировые рекорды по планке и отжиманиям

Стремление мальчиков к победе и желание доказать самим себе, что они смогут стать чемпионами, привело к успеху. Девятилетний Ибрагим Льянов отжался 11 111 раз, а 11-летний Абдул-Рахим Гетагазов простоял в планке 11 часов и 11 минут. Абсолютный рекорд для их возраста.

По словам отца Ибрагима Тимура Льянова, его сын стал отжиматься 3700 раз уже после месяца тренировок. После чего мальчика отдали в местный спортивный клуб, где он вошел во вкус и стал заниматься спортом с особым азартом.

«Мой младший сын всегда брал пример с родного брата. Однажды он влюбился в спорт, стал им баловаться, хотел то ли физику выбрать, то ли в вольную борьбу пойти, и так потихоньку стал отжиматься», — вспоминает Тимур.

Второй мировой рекордсмен Абдул-Рахим Гетагазов начал тренироваться в три года — практиковал отжимания, планку и качал пресс. Однажды мама мальчика пообещала дать тысячу рублей тому, кто дольше простоит в планке. Четыре брата спортсмена сошли с дистанции раньше будущего спортсмена, и Абдул-Рахим завоевал свой первый денежный приз. Мальчик продолжил самостоятельно тренироваться.

«Если я скажу, что я поставлю рекорд, я поставлю», — заявил юный рекордсмен.

Достижения уже зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.